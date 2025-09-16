Javier Milei habló de las universidades antes de la marcha federal, desde Uruguay: «Sí estamos poniendo los fondos»

El presidente Javier Milei viajó a Paraguay para participar de un encuentro bilateral con el presidente Santiago Peña. Durante un evento, se dirigió al electorado argentino y acusó a la oposición de generar una «campaña del miedo». «Nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos”, afirmó sobre la situación de las universidades, en la previa a la marcha federal.

“Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas”, aseguró el mandatario en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).

Y recalcó: «Sin embargo, nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos”.

El mensaje de Javier Milei desde Paraguay: Elecciones, educación y Vialidad

En su intervención, Milei defendió la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la asignación de sus funciones al sector privado. Hizo hincapié en que su gobierno está «entrando en un proceso de licitación de 10 mil kilómetros» de rutas nacionales consideradas rentables para ser gestionadas por el sector privado.

Para aquellas que no lo son, se asignará una partida presupuestaria que permita a empresas privadas encontrar la solución más eficiente para su mantenimiento, buscando así «achicar la distorsión» y asegurar que las obras se realicen con criterios de mercado.

En este punto, el presidente criticó directamente a la expresidenta Cristina Kirchner, aludiendo a su condena en la causa Vialidad y señalando que «la plata de las rutas se la afanaron».

Javier Milei se reunió con Santiago Peña en Paraguay

El presidente Javier Milei mantuvo este mediodía un encuentro bilateral con su par de Paraguay, Santiago Peña, en el Palacio de López, la sede de Gobierno ubicada en la capital. La reunión se concretó tras la disertación del mandatario argentino en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que este año se celebra en Asunción.

El intercambio incluyó un almuerzo en el que también estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, integrante de la reducida comitiva que acompaña al jefe de Estado en su viaje exprés.

Karina Milei, integrante de la reducida comitiva que acompaña al jefe de Estado en su viaje exprés. Foto: gentileza.



La sintonía entre Milei y Peña ya es conocida. El paraguayo fue el primer presidente latinoamericano en viajar oficialmente a Buenos Aires para reunirse con el libertario apenas días después de su asunción. Desde entonces, los contactos entre ambos se repiten con frecuencia, reforzando la afinidad ideológica que comparten.