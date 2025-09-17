Sesión clave en Diputados: con la presión de la marcha, tratarán los vetos al financiamiento universitario y al Garrahan

Con la presión de la marcha, tratan en Diputados los vetos al financiamiento universitario y al Garrahan

La Cámara de Diputados tratará este miércoles los vetos de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica para el hospital Garrahan. La sesión fue convocada para las 13 y se espera una movilización masiva en las afueras del Congreso que se replicará en todo el país con el objetivo de presionar a los legisladores y poder revertir las medidas presidenciales.

Mientras el oficialismo busca sostener los vetos del presidente, la oposición busca reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras para insistir con la aprobación de las leyes claves para las universidades y el hospital Garrahan.

Cabe recordar que el veto a la ley de financiamiento universitario se produjo tras su aprobación en el Congreso, argumentando un costo fiscal «inaceptable». La norma busca actualizar por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades y reabrir las paritarias del sector. En cuanto a la ley del Garrahan, el veto, según el presidente, responde a la falta de «financiamiento genuino» y el riesgo que supondría para el equilibrio fiscal.

Los puntos principales de la ley de financiamiento universitario

Los puntos principales de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue vetada por el Poder Ejecutivo, son los siguientes:

Incremento presupuestario: La ley buscaba garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas. Proponía un aumento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar, como mínimo, el 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) para el año 2031.

Actualización de gastos: Establecía la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Recomposición salarial: La ley incluía una recomposición salarial para el personal docente y no docente, que no podía ser inferior a la variación del IPC acumulada desde diciembre de 2023. Además, planteaba la necesidad de convocar a la negociación paritaria de manera periódica, con un plazo máximo de tres meses.

Nuevos criterios de distribución: Modificaba el artículo 58 de la Ley de Educación Superior para incorporar nuevos criterios para la distribución de los fondos, considerando factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados y actividades de investigación y extensión.

Promoción de becas y carreras estratégicas: Buscaba fortalecer el acceso y permanencia de los estudiantes a través de una ampliación progresiva de los fondos para becas. También proponía la creación de un fondo anual para promover carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Los puntos principales de la ley de emergencia pediátrica

