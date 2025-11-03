«Fortalecer el vínculo»: Alberto Weretilneck sobre la designación de Santilli y el diálogo entre Nación y provincias

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, felicitó a Diego Santilli por su nombramiento como ministro del Interior y aseguró el «acompañamiento y colaboración» de la provincia para su gestión. El mandatario rionegrino enfatizó la importancia del diálogo federal y la construcción de consensos como ejes para impulsar el desarrollo del país, según manifestó en sus redes sociales.

Felicitaciones @diegosantilli por tu designación como ministro del Interior. Desde Río Negro vas a contar con todo nuestro acompañamiento y colaboración para fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y las provincias.

La construcción de consensos y el diálogo federal son el… — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) November 3, 2025

La designación de Santilli fue anunciada por el presidente Javier Milei, quien lo eligió para el cargo tras la renuncia de Lisandro Catalán y luego de que Guillermo Francos asumiera como jefe de Gabinete. El objetivo de su incorporación es fortalecer la articulación política entre el Ejecutivo nacional, las provincias y el Congreso.

El presidente Javier Milei eligió a Diego «Colo» Santilli para ocupar el Ministerio del Interior, tras la renuncia de Lisandro Catalán y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de tensiones internas en el Gobierno. La decisión fue anunciada a través de la cuenta de Milei en X, marcando un giro en la articulación política del Ejecutivo.

La confirmación se realizó a través de un mensaje publicado por Milei en su cuenta de X, donde destacó: «Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro».

La designación se produjo pocas horas después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos a Mauricio Macri, quien se retiró sin haber alcanzado, al menos hasta ese momento, un acuerdo sobre la segunda etapa de la gestión.