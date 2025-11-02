Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior: Javier Milei anunció la medida y busca fortalecer su gestión

El presidente Javier Milei eligió a Diego «Colo» Santilli para ocupar el Ministerio del Interior, tras la renuncia de Lisandro Catalán y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de tensiones internas en el Gobierno. La decisión fue anunciada a través de la cuenta de Milei en X, marcando un giro en la articulación política del Ejecutivo.

La confirmación se realizó a través de un mensaje publicado por Milei en su cuenta de X, donde destacó: «Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro».

TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR:

Bienvenido Colo Santilli.



Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.…

Santilli, dirigente del PRO, viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, luego de que se bajara la candidatura de José Luis Espert. Desde hacía tiempo, el funcionario se mostraba cercano al oficialismo y su llegada al Ministerio del Interior busca fortalecer la relación entre el Ejecutivo y las provincias, así como con los legisladores nacionales.

La designación se produjo pocas horas después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos a Mauricio Macri, quien se retiró sin haber alcanzado, al menos hasta ese momento, un acuerdo sobre la segunda etapa de la gestión.

Por su parte, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la llegada de Santilli y aseguró: «Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin».