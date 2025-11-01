Luego de las salidas de Francos y Catalán: cómo quedó compuesto el gabinete de Javier Milei

Luego de la victoria en las elecciones legislativas, una buena respuesta de los mercados y una foto con 20 gobernadores en Casa Rosada, Javier Milei termina la semana con la salida de uno de los pesos pesados de su gestión. Guillermo Francos renunció este viernes a la noche, en la previa de una cena entre el presidente y el exmandatario Mauricio Macri. Inmediatamente, también anunció su partida Lisandro Catalán como ministro de Interior. Cómo quedó conformado el gabinete.

Además de Francos y Catalán, antes del pasado domingo también se fueron Gerardo Werthein de la Cancillería y Mariano Cúneo Libarona del ministerio de Justicia, cuya salida aún está inconclusa y -según La Nación- permanecería en el cargo hasta febrero.

Asimismo, el próximo 10 de diciembre abandonarán su lugar en el Ejecutivo para integrar el Congreso Patricia Bullrich, quien dejará de ser ministra de Justicia tras haber sido electa senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires; y Luis Petri, que dejará su lugar como ministro de Defensa para ser diputado por la provincia de Mendoza.

Por el momento, los reemplazos confirmados son los de Pablo Quirno, quien dejará de ser secretario de Finanzas para consolidarse como nuevo canciller; y el flamante anuncio de Manuel Adorni como jefe de Gabinete a partir de este lunes.

Por lo pronto, los nombres confirmados dentro del Gabinete del Presidente a partir de este lunes son:

Jefe de Gabinete: Manuel Adorni.

Manuel Adorni. Ministro de Economía: Luis Caputo.

Luis Caputo. Ministro de Relaciones Exteriores: Pablo Quirno.

Pablo Quirno. Ministra de Seguridad: Patricia Bullrich (dejará su cargo para asumir como senadora en diciembre)

Patricia Bullrich (dejará su cargo para asumir como senadora en diciembre) Ministro de Defensa: Luis Petri (dejará su cargo en diciembre para asumir como diputado).

Luis Petri (dejará su cargo en diciembre para asumir como diputado). Ministra de Capital Humano: Sandra Pettovello.

Sandra Pettovello. Ministro de Salud: Mario Lugones.

Mario Lugones. Ministro de Desregulación del Estado: Federico Sturzenegger.

Federico Sturzenegger. Secretario de Justicia: Sebastián Amerio

Sebastián Amerio Secretario de Educación: Carlos Torrendell

Carlos Torrendell Presidente del BCRA: Santiago Bausili

La danza de nombres que suenan para sumarse al Gabinete de Javier Milei

Con Adorni confirmado como nuevo jefe de Gabinete, todas las miradas se fueron hacia el Ministerio del Interior, cartera clave para conectar al Ejecutivo con las provincias. Uno de los apuntados podría ser el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien mantiene una interna en el «Triángulo de Hierro» con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

En Casa Rosada por el momento no hay una definición y el entorno de Caputo se ha mostrado silencioso: «Las decisiones son del Presidente», atinaron a responder a Infobae.

Asimismo, el principal candidato a quedarse con el lugar que dejó Quirno en la secretaría de Finanzas es José Luis Daza, actual secretario de Política Económica.

Por el momento, no hay dirigentes apuntados para ocupar las carteras de Seguridad y Defensa luego de las salidas de Petri y Bullrich; Justicia, en caso de que Libarona ratifique su renuncia; y en la Vocería Presidencial, lugar que deja Adorni a partir de este lunes.