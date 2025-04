Francos evitó hablar de $LIBRA y reveló que Javier Milei pidió esperar con el nuevo IPC

Luego de que la inflación de marzo se disparara al 3,7%, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló este miércoles en la Cámara de Diputados que ya está listo el nuevo método para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero el presidente Javier Milei pidió esperar a que “la situación esté estable” para implementarlo.

Las definiciones se dieron en el marco de la primera sesión informativa del año, donde además Francos destacó que la Argentina tiene “un escenario macroeconómico sano, con orden fiscal, monetario y cambiario” y, por otra parte, se reservó para responder sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA en la interpelación prevista para el próximo martes.

Ante consultas de los diputados Martín Tetaz (UCR) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Francos comentó que el titular del INDEC, Marco Lavagna, “planteó hace unos meses, y últimamente, la necesidad de cambiar algunos ponderadores” para medir la inflación, pero Milei le puso un freno para evitar especulaciones.

“El presidente le dijo ‘no cambies nada, porque si lo cambiamos ahora, van a decir que lo estamos haciendo para modificar el número de la inflación. Esperemos que pase este momento y cuando la situación esté estable analizamos y proponemos un cambio’”, indicó el ministro coordinador.

En el informe escrito que envió a los diputados momentos antes de la sesión, Francos explicó que el INDEC finalizó en marzo “todos los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo IPC, así como también las consultas y testeos técnicos del nuevo índice para su implementación”.

Según indicó, “actualmente se encuentra a la espera de los avales institucionales para realizar la campaña de sensibilización y alfabetización del nuevo IPC”, y “mientras tanto, el Instituto continúa realizando los análisis técnicos en torno a la estabilidad de los precios para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y garantizar que las modificaciones no se introduzcan en períodos atípicos”.

Caso $LIBRA: qué dijo Francos sobre la «criptoestafa»

Francos brindó su informe de gestión en una Cámara “semipoblada” por los feriados de Semana Santa, que provocaron ausencias en todos los bloques. La previa no solo estuvo marcada por las dudas sobre el quórum, sino también por el enojo de la oposición ante la demora del envío del informe escrito, que llegó apenas una hora y media antes de la sesión.

De entrada, Francos aclaró que no respondería este miércoles sobre la supuesta “criptoestafa”. “Como también me han citado a una interpelación para el martes que viene, todas las preguntas referidas al caso $LIBRA las hemos dejado de lado en este informe y las vamos a responder seguramente con las preguntas en particular que me hagan en esa interpelación”, dijo, anticipándose a las preguntas de la oposición.

Para el próximo martes también están citados los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva. En Jefatura de Gabinete informaron de manera extraoficial que Cúneo Libarona está dispuesto a asistir, pero bajaron la expectativa sobre Caputo y, respecto de Silva, consideraron que al no ser ministro “no tiene la obligación” de asistir.

En la sesión, rompió el silencio sobre la supuesta estafa Rodrigo De Loredo, jefe del bloque UCR. Si bien enfatizó que “no es un tema menor, ni es un tema de la esfera privada del presidente y sus funcionarios”, rechazó la interpelación y la comisión investigadora, así como el juicio político. “Es irrazonable, desproporcionada e inédita la reacción de un sector de la oposición”, planteó el cordobés.

Cepo y FMI

Como era previsible, Francos dedicó buena parte de su informe inicial a realzar la política económica. “Bajamos la inflación, terminamos con el cepo, eliminamos el déficit fiscal y alcanzamos el superávit. También redujimos la pobreza y la desocupación. Y lo hicimos con la actividad económica en recuperación y con los salarios en alza”, destacó.

El funcionario detalló las tres etapas del plan: “Primero terminamos con el déficit fiscal; segundo, concluimos también con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria; y por último, recapitalizamos el Banco Central y eliminamos el cepo cambiario, que durante mucho tiempo limitó el funcionamiento normal de la economía argentina”.

Sobre las restricciones para la compra de dólares, sostuvo que “durante mucho tiempo limitó el funcionamiento normal de la economía argentina”, pero ahora que ya no rige “deriva no solo en una mayor libertad para los argentinos, sino también en un aumento de las inversiones, que generan a su vez trabajo genuino y desarrollo económico”.

Sostuvo en ese sentido que “esto fue posible gracias al acuerdo por 20.000 millones de dólares aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que nuestro gobierno sobrecumpliera las metas comprometidas con el organismo por la gestión anterior. A ello, se suman los paquetes de financiamiento por 3600 millones de dólares negociados con el Banco Mundial y el BID”.

Baja de retenciones: «Está en la cabeza del presidente», aseguró Francos

Por otra parte, Francos sostuvo que la baja de retenciones “está en la cabeza del presidente”, aunque no dio precisiones al respecto. “Lo ha dicho en la Exposición Rural pasada, que es un pésimo impuesto y que en su gestión va a tratar de terminarlo o por lo menos de ir bajándolo progresivamente”, aseguró.

El funcionario señaló que “el Gobierno había anunciado que la baja de las retenciones era temporal porque había una falta de liquidación de divisas”, y precisó: “Hasta ayer, de la campaña agrícola anterior había todavía un 11% que no se había liquidado, y de la actual solamente se ha liquidado el 19%”.

Según Francos, la disminución temporal hasta el 30 de junio “tenía el sentido de apoyar al sector agropecuario en un momento complejo por los precios y por el clima, y al mismo tiempo era una forma de generar liquidación para obtener divisas el Banco Central”.

El jefe de Gabinete se pronunció de esa manera ante una consulta del diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica), autor de uno de los proyectos que están en discusión en la Comisión de Agricultura y Ganadería, luego de que Milei le recomendara al campo que “liquide ahora” porque vence la rebaja temporal.

Según supo La Voz, diputados de la oposición buscan consensos para unificar los distintos proyectos y firmar dictamen dentro de dos semanas, aunque para que llegue al recinto será necesario el paso por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que el libertario José Luis Espert solo convoca a la fuerza.

Corresponsalía Buenos Aires