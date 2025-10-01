«Fred» Machado cumple prisión domiciliaria en Viedma, a la espera que se defina el pedido de extradicción

A la vera de la Ruta Provincial N° 1, a unos 17 kilómetros de Viedma, en un amplia vivienda de su propiedad; el viedmense Federico «Fred» Machado pasa sus días a la espera que se defina su situación en la Corte Suprema de Justicia por el pedido de extradición solicitado por un tribunal de Estados Unidos.

En aquella jurisdicción tiene un proceso por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico que motivó su detención en Neuquén el 16 de abril de 2021. Inicialmente se dispuso su traslado a las dependencias de la Policía Federal de esa ciudad, un primer lugar de alojamiento en Bariloche y luego la Justicia Federal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria que cumple en la capital rionegrina.

En los últimos días su nombre volvió a los medios periodísticos nacionales a partir de la difusión que en febrero de 2020 habría realizado un aporte de 200.000 dólares al actual diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

Antes, se lo vinculó con Espert, cuando el político realizaba su campaña presidencial en 2019 y se movía en un avión privado, propiedad del viedmense. El 18 de abril de ese año llegó a la capital rionegrina para ofrecer una charla y la presentación de su libro «La Sociedad Cómplice». No fue el único vuelo que lo tuvo como piloto y pasajero ya que están confirmados otros, a distintas ciudades del país.

Aquel día, en el entonces salón de eventos de un conocido hotel ubicado sobre la costanera Espert agradeció la invitación, a los presentes y «a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido» quien estaba presente en el fondo del salón. Parecía demasiado elogio entre un simple cliente y el piloto de un taxi aéreo.

Espert siempre negó el vínculo, atribuye el tema a una «campaña en su contra» y recibió el respaldo del presidente Javier Milei, aunque en el último tiempo casi no tuvo apariciones públicas durante la campaña bonaerense.

Según fuentes judiciales consultadas en su momento por Diario RÍO NEGRO, Machado no registra antecedentes penales en el país y no tiene ninguna causa abierta en su contra, más allá que se lo vinculó con distintos intentos comerciales no muy claros, como la construcción de un hotel en Las Grutas o la instalación de un taller de embarcaciones en tierras cedidas por el municipio de San Antonio Oeste en la zona del puerto de San Antonio Este, medida que luego se revirtió.

Tras su detención en Neuquén el empresario fue alojado en instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Bariloche y, posteriormente, se le concedió la prisión domiciliaria en Viedma en un predio que se destaca por su cerco perimetral de hormigón y el ingreso asfaltado y que sería de su propiedad desde mucho antes que se conocieran sus actividades ilícitas.

Aquella falta de antecedentes, su condición de ciudadano argentino, haber expresado antes el juez que no tiene intenciones de regresa a Estados Unidos y un proceso que lleva varios años en la Corte Suprema de Justicia explican, en parte, que su situación no se haya definido. De haber sido un extranjero detenido en nuestro país, con un pedido de captura internacional, los tiempos para definir la situación, probablemente, hubieran sido mucho más breves.