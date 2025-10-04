«Fred» Machado: Estados Unidos respondió que aún le interesa su extradición

Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti ya tienen todo para resolver el pedido de extradición. (Archivo)

La justicia de Estados Unidos confirmó que sigue interesada en la extradición de Federico Andrés «Fred» Machado, acusado de narcotráfico y vinculado con el diputado José Luis Espert (La Libertad Avanza). En Texas lo esperan para juzgarlo por presunto lavado de dinero, fraude electrónico y otros delitos.

Así se lo hizo saber al juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, quien recibió un oficio el jueves a la tarde vía Cancillería y lo reenvió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como había anticipado diario RÍO NEGRO, el máximo tribunal había supeditado una decisión a la llegada de ese documento. En el registro oficial de la Corte, figura que el viernes el expediente ingresó a la secretaría 3.

Detención domiciliaria en Viedma

Villanueva interviene porque «Fred» Machado fue detenido en el aeropuerto de Neuquén, el 16 de abril del 2021, por una alerta roja de Interpol debido a las causas que tiene pendientes en la justicia de Texas, Estados Unidos.

Cumple detención domiciliaria en la casa de su madre a 15 kilómetros del centro de Viedma. Por ahora no estaría previsto trasladarlo a otro lugar. Lleva cuatro años y medio privado de su libertad.

Los vínculos con la región

Sus vínculos con esta región son conocidos: es primo del empresario Claudio Ciccarelli -quien le prestó una camioneta blindada a José Luis Espert- y hermano de Favio Igoldi, el destituido juez penal provincial.

Ciccarelli estuvo interesado en la mina de oro de Andacollo. Junto con «Fred» sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno de Neuquén la misma mañana que detuvieron a su primo.

El interés de Machado por la minería y los aviones comenzó en la década del 90 cuando empezó a viajar por Estados Unidos y Centroamérica. Los fiscales de Texas le atribuyen estafas piramidales con la compra de aeronaves, y la utilización de la empresa Minas del Pueblo en Guatemala para operaciones de lavado de dinero.

Su extradición fue aprobada por el juez Villanueva. La Corte Suprema debía confirmarla o rechazarla. Tuvo el expediente más de 3 años sin definiciones.

La jugada del defensor Oneto

El abogado de Machado es Francisco Oneto, el mismo del presidente Javier Milei. En noviembre del año pasado presentó un escrito en el que dijo que la causa en la que se investiga a Machado en Estados Unidos había cambiado, y que ya no se lo podía extraditar.

Dos cosas sucedieron. Una de las presuntas cómplices, Debra Lynn Mercer-Erwin, fue condenada a 16 años de prisión por lavado de dinero; fraude electrónico; conspiración para fabricar y distribuir cocaína; y conspiración para fabricar y distribuir cocaína a sabiendas de que sería importada al país del norte.

En un documento publicado por el periodista Sebastián Lacunza de elDiarioAr, esta mujer es la que le depositó 200.000 dólares a José Luis Espert.

La otra cosa que sucedió fue que le dieron libertad condicional a otra presunta cómplice, Kayleigh Moffett, quien según el sitio oficial de información del Poder Judicial de Estados Unidos, «se declaró culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer infracciones de exportación».

En agosto de este año, la Corte le mandó el expediente a Villanueva y le encargó que averigüe si eso es cierto.

La respuesta de Estados Unidos

El juez federal de Neuquén hizo la consulta a través de la Cancillería, como establecen los protocolos, y recibió la respuesta el jueves. Aquel país «sigue interesado en la extradición».

Esta contestación está en manos de la Corte desde el viernes, que no tiene en principio más impedimentos y sólo le queda resolver. Deben votar tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En caso de que apruebe la extradición, a Machado el queda una carta más: la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo, que puede rechazar el pedido por «especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público» u «otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido», según señala Infobae.