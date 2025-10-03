Extradición de «Fred» Machado: la Corte espera un dato clave de la Cancillería

Desde hace 4 años, 5 meses y 16 días, Federico Andrés «Fred» Machado está privado de su libertad a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva un pedido de extradición de Estados Unidos, donde lo acusan de narcotráfico y fraude, entre otros delitos. Pasó de una celda en Neuquén a otra en Bariloche. En este momento cumple detención domiciliaria en la vivienda de su madre, a 15 kilómetros del centro de Viedma, con tobillera electrónica.

Su expediente se mueve a velocidad de oruga en el máximo tribunal de la Nación, a la que no apura ningún plazo. Y ahora ni siquiera lo tiene en su poder, justo cuando el caso de «Fred» Machado saltó a la consideración pública porque presuntamente en 2019 financió la campaña presidencial de José Luis Espert, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Como informó diario RÍO NEGRO, su abogado es Francisco Oneto, quien también asesora al presidente Javier Milei.

El escrito que bloqueó el trámite

El 29 de noviembre del año pasado, Oneto junto con su socio Roberto Rallín presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en el que informó que se habrían «modificado los hechos del requerimiento de extradición».

Una nota de color local: el 27 de noviembre, Oneto y Rallín anunciaban su renuncia a la defensa de Gloria Ruiz, la por entonces suspendida vicegobernadora de Neuquén. Argumentaban «compromisos profesionales asumidos con anterioridad», aunque fuentes cercanas a ese estudio dijeron que hubo un pedido directo del presidente Milei para que no se involucren.

En líneas generales, Oneto dice que su cliente está acusado de asociación ilícita, una figura que exige -entre otros requisitos- la participación de tres o más personas. En esta causa serían el argentino, Debra Lynn Mercer-Erwin y Kayleigh Moffett. Esta última habría quedado desvinculada de la causa. En consecuencia, ya no serían tres.

Villanueva envió su requerimiento a la Cancillería, que a su vez lo remitió a la embajada de Estados Unidos y de allí viajó al Distrito Este de Texas. Desde entonces espera una respuesta.

Cronología de una demora

La cronología de la orden de captura, la detención, la extradición y demás movimientos del trámite vinculado con «Fred» Machado es muy gráfica y sirve para entender dónde se trabó el expediente.

• El 1 de abril del 2021, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas pidió a Interpol la detención de «Fred» Machado por no presentarse a varias audiencias, y se emitió una alerta roja de Interpol.

• El 16 de abril del mismo año fue detenido en el aeropuerto de Neuquén.

• El 12 de abril del 2022 el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, consideró que estaban reunidos los requisitos y declaró procedente la extradición a Estados Unidos para ser juzgado por una serie de delitos, entre ellos narcotráfico, asociación ilícita y fraude.

• El 3 de mayo el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia, única instancia de apelación para estos casos.

El pase al Procurador

De acuerdo con los registros oficiales del máximo tribunal, así siguió el derrotero:

• El 30 de junio del 2022 recaló en el despacho del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para que dictamine.

• Se tomó su tiempo: el 4 de abril del 2023, Casal emitió un dictamen no vinculante a favor de confirmar la extradición de Machado.

Circula entre los ministros

A partir de allí, el expediente comenzó a circular entre los ministros de la Corte, que en esa época eran cuatro: aún no se había jubilado Juan Carlos Maqueda, y estaban Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Llegó a la vocalía 1 el 9 de septiembre del 2024. Pasó a la vocalía 3 el 15 de noviembre, y a la vocalía 4 el 20 de febrero de este año.

Para entonces ya había ingresado el escrito de Oneto (tiene fecha 29 de noviembre del 24) y según el sitio oficial de la Corte, el expediente comienza un pinball entre la secretaría judicial 3 y la vocalía 1 que consume casi ocho meses.

Vuelta al punto de partida

El 21 de agosto del 2025, la causa regresó al principio; el juzgado de Gustavo Villanueva.

El magistrado debe corroborar si los planteos de la defensa de «Fred» Machado se corresponden con las constancias del trámite oficial que se desarrolla en Texas.

Cuando la Cancillería reciba la contestación de Estados Unidos, se la enviará al juez de Neuquén, y el expediente empezará a recorrer el camino en reversa: de vuelta a la Corte, y otra vez a circular por las vocalías.

¿Por qué no le pide la Corte directamente a la Cancillería y se ahorra algunos pasos? Tal vez por falta de personal.

Mientras tanto, «Fred» Machado seguirá en la casa quinta de su madre junto al río Negro, a 15 kilómetros de Viedma, muy cerca del mar.