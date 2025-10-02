«Fred» Machado en Neuquén: los negocios que perseguía el empresario ligado al narcotráfico

El piloto y empresario minero está con prisión domiciliaria desde hace cuatro años.

Horas antes de ser detenido en el aeropuerto de Neuquén, el 16 de abril del 2021, Federico Andrés «Fred» Machado había mantenido reuniones con funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez. Lo acompañó su primo Claudio Ciccarelli; estaban interesados en invertir en minería y en Vaca Muerta. Ambos aparecen ahora vinculados con el diputado José Luis Espert, primer candidato en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza.

Una fuente judicial y otra del entorno de Machado confirmaron a diario RÍO NEGRO que los primos habían establecido una cabecera en Neuquén. Alquilaron un departamento en la calle San Juan, en el coqueto barrio Santa Genoveva, como base de operaciones para los negocios que planeaban desplegar en la provincia y en la vecina Río Negro.

Machado trasladó por lo menos una vez en uno de sus aviones a José Luis Espert cuando era candidato presidencial, en 2019, y Ciccarelli le facilitó una camioneta blindada que recibió un ataque, a piedras según algunos, o un balazo según otras versiones.

El periodista Sebastián Lacunza de elDiarioAr publicó que existiría registro de una transferencia de 200.000 dólares a Espert de una socia estadounidense de Machado llamada Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión en Texas.

Tras la pista de Machado

En 2021 los pasos de Machado eran seguidos de cerca. Lo investigaban por hechos presuntamente cometidos desde el 2012 vinculados al narcotráfico y estafas piramidales; «Fred» tuvo que responder algunas preguntas de fiscales hasta que decidió volver a su país por un tiempo y dejó de asistir a las audiencias.

Ingresó a la Argentina el 1 de marzo en un vuelo procedente de México. A pedido de la embajada de Estados Unidos, la Procunar tomó la posta y siguió la vigilancia.

Portada del expediente que se tramita en Estados Unidos contra «Fred» Machado.

Las fuentes consultadas indicaron que habría viajado a Viedma, donde viven su madre María Ester Ciccarelli y su hermana Malena Igoldi. En esa casa ahora cumple detención domiciliaria con tobillera electrónica monitoreada por el ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona.

El 1 de abril del 2021, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas pidió a Interpol su detención por no presentarse a varias audiencias, y se emitió una alerta roja.

El día de la detención

Machado y Ciccarelli llegaron a Neuquén. La mañana del 16 de abril se reunieron con funcionarios del gobierno provincial -las fuentes no precisaron quiénes- ante los que expresaron interés en la mina de oro de Andacollo (el primo retomaría luego esa negociación), la provisión de arenas para fracking en Vaca Muerta y otros emprendimientos.

A «Fred» se le atribuye la propiedad o explotación de una mina en Guatemala, un negocio que también terminó mal con inversores que lo denunciaron por estafa.

«Soy un muerto que camina»

«Soy un muerto que camina», llegó a decir Machado a sus socios, en un correo electrónico de marzo del 2021 agregado al expediente. «Mis chances de mantener la mina a flote se terminaron, en cuestión de días me convertiré en una persona demasiado pública como para trabajar y vivir en Guatemala sin que eso afecte mi negocio y vida».

Hundidas sus posibilidades en Centroamérica, con problemas legales en Estados Unidos, parecía que Machado buscaba reinventarse en Neuquén y Río Negro junto con Ciccarelli.

Después del encuentro con funcionarios provinciales regresaron al departamento de la calle San Juan. «Fred» armó un equipaje ligero que incluía su MacBook, tres celulares, dos cargadores, 1.672 dólares, 37.130 pesos y una cadena de oro.

En el aeropuerto

Partió al aeropuerto con la intención de tomar el vuelo AR1655 con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al llegar lo estaba esperando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Unidad Operacional Control del Narcotráfico y Delitos Complejos.

Desde ese momento quedó detenido a disposición del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, quien un año después hizo lugar al pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos.

Los abogados

En primer término lo asistió un abogado que se desempeña como corresponsal en la región de Mariano Cúneo Libarona, quien luego se convertiría en ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei. Enseguida tomó la defensa Francisco Oneto, abogado personal del presidente.

A Machado ya lo acusó el Gran Jurado, y lo esperan para llevar a juicio oral.

Cinco acusaciones

El pedido de extradición se basa en cinco acusaciones:

• Asociación delictuosa (equivalente a asociación ilícita) para la posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

• Asociación delictuosa para la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

La vivienda en la que cumple detención domiciliaria, camino al balneario El Cóndor, a 20 kilómetros del centro de Viedma.

• Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y de haber sido cómplice y haber proporcionado asistencia para la comisión de dicho delito.

• Asociación delictuosa para cometer el delito de lavado de dinero y

• asociación delictuosa para cometer el delito de fraude electrónico.

La extradición debe resolverla la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está a la espera de información que debe enviar la justicia de Texas, en respuesta a un planteo de la defensa.