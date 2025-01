Fuerte cruce entre Javier Milei y Victoria Villarruel por los sueldos en el Senado

Este viernes, la vicepresidenta Victoria Villarruel se quejó de su salario en redes sociales, un día después de haber congelado las dietas en el Senado hasta el 31 de marzo. Durante esta tarde, el presidente Javier Milei contestó las declaraciones de su compañera de fórmula: «Está desconectada de la realidad”.

Tras semanas de idas y vueltas, Villarruel había cedido a la presión social y de la propia Casa Rosada y prorrogó, en un decreto de su puño y letra, el congelamiento de las dietas de los senadores nacionales para evitar que el monto escalara en febrero a $9,5 millones en bruto.

Sin embargo, la vicepresidenta volvió a referirse de las dietas en una serie de comentarios en un posteo de Instagram.

«Gano menos que el presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos», aseguró Villarruel.

En esa línea, sostuvo que su sueldo está «congelado desde hace un año» e ironizó: «En breve me pagan dos chirolas y soy vice».

Asimismo, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem: «Aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas».

En el decreto donde congeló los sueldos, Villarruel ya se había quejado de que el Estado no le brinda autorización a ganar «un sueldo digno» en su función: «Soy la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel».

Javier Milei sobre Victoria Villarruel: «“Está desconectada de la realidad”

Este sábado, el presidente de la Nación habló sobre el congelamiento de las dietas en el Senado y las quejas de su compañera de fórmula en las elecciones 2023.

“El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000″, contextualizó Milei en diálogo con Radio Mitre.

«La casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos: en el Senado son sueldos en torno a los 10 millones. Está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Es una frase muy desafortunada”, prosiguió.

Por otro lado, afirmó que cuando Villarruel le hizo el reclamo salarial ya le había anticipado que no le iba a ajustar: «Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde«.

Por último, volvió a mencionar que la vicepresidenta dejó de participar de las reuniones de Gabinete desde mayo por diferencias en las formas de hacer política.

«Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones”, concluyó.