Un exasistente de Fátima Florez reveló el trasfondo de su relación con Javier Milei: «todo es mentira»

Este jueves LAM tuvo un programa muy movido, no solo hablaron con Wanda Nara en vivo sino que también entrevistaron a Ángel, exasistente de la comediante Fátima Florez quien está intimándola por falta de pago. El joven también contó detalles sobre la relación entre su exjefa y el actual presidente Javier Milei, quienes tuvieron una relación bastante publica.

"La relación no existió, Fatima siempre estuvo sola. Yo hacía todos los videos"



Fátima Florez no le pagó a un empleado, y este contó la verdad sobre el supuesto noviazgo de la actriz con Milei.

El exasistente de Fátima Flórez: «Le estoy haciendo un reclamo económico»

La visita de Ángel, exasistente de Floréz, a LAM fue por una denuncia a la humorista por adeudar su sueldo desde hace varios meses. “Cuando Fátima viaja a Miami me dice a mí que no iba a ir, que estaba en stand by. Yo espere el sueldo el primer mes, no llegó. Espere el segundo mes, tampoco llegó, espere hasta diciembre y tampoco llegó nada”, señaló.

“Lo que le estoy haciendo ahora es un reclamo económico por el tema de que yo necesito que ella me arregle esto. Me debe cinco meses porque tenía contrato hasta el 5 de marzo de 2025″, aclaró el exempleado, quien la intimó en la justicia con una carta a documento.

Luego, le preguntaron por el presidente, con quien Flórez tuvo una relación que duró más de 8 meses. “Lo conocí. Bien. Lo veía cada tanto en el departamento de Fátima”, respondió. Después hizo una polémica afirmación: dijo que la escandalosa foto que publicó la comediante de unas sabanas mojadas tras un supuesto encuentro sexual con Milei fue un montaje.

“Todo eso es mentira. Lo hace todo Fátima”, aseguró. “A mi, cuando estaba Javier en Mar del Plata, me llamaban para que baje del hotel para que haga los videos y grite ‘Javier, Javier’”, dijo acerca de uno de los viajes del presidente a la costa bonaerense.

“La relación entre ellos, ¿creías o no?”, le preguntó directo el conductor de LAM. Por su parte, él respondió contundente: “No. Nada, cada uno en su lugar. Tomaba el tecito Javier y se iba”. “De él nunca me habló. Siempre Fati estuvo sola”, sentenció.