Fuerte directiva de Javier Milei al oficialismo: qué pasa con la interna por la letra chica del Presupuesto 2027

El presidente Javier Milei encabezó una extensa cumbre a puertas cerradas en la Casa Rosada con ministros y legisladores de La Libertad Avanza. Durante casi cinco horas, el mandatario bajó una línea discursiva estricta para defender el rumbo de la gestión ante las críticas opositoras, pero la jornada quedó marcada por la tensión entre el equipo económico y el ala política del Gobierno a raíz de la letra chica del Presupuesto 2027.

Ante las dudas sobre el impacto del ajuste, la directiva presidencial fue categórica: «¡No concedan nada!». Milei exigió a su tropa que rechace públicamente las versiones sobre un deterioro económico y pidió no ceder terreno en el debate público frente a la oposición.

La defensa del modelo y las 20 preguntas de los legisladores

Durante el encuentro, el jefe de Estado se sometió a una ronda de 20 preguntas por parte de sus diputados y senadores. Lejos de matizar las proyecciones, el mandatario defendió la macroeconomía y fijó la postura oficial sobre la economía real.

Según Infobae, Milei Negó de plano que exista una caída o estancamiento en la actividad productiva y desmintió categóricamente la pérdida de puestos de trabajo.

Además, refutó los informes que marcan una caída en el poder adquisitivo de las familias.

En el plano discursivo, Milei pidió a sus legisladores que «no se dejen psicopatear» por las críticas, manteniendo una vigilancia estricta sobre el desempeño de los voceros oficialistas en los medios y en el debate parlamentario.

El «Capítulo 6» y los cortocircuitos por el Presupuesto 2027

Mientras el Presidente pedía cerrar filas, en el Congreso se desataba un conflicto inesperado entre el Palacio de Hacienda y los negociadores de La Libertad Avanza. El foco de conflicto fue el Capítulo 6 del proyecto de Presupuesto 2027, un apartado introducido por el equipo económico que pretendía derogar normativas de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La inclusión de este artículo expuso una severa falta de comunicación interna:

El Ministerio de Salud , área de la cual depende Discapacidad, no estaba informado sobre el recorte incluido en el texto final.

, área de la cual depende Discapacidad, no estaba informado sobre el recorte incluido en el texto final. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , se enteró del polémico capítulo cuando el documento ya había ingresado a la mesa de entradas.

, se enteró del polémico capítulo cuando el documento ya había ingresado a la mesa de entradas. El ala parlamentaria advirtió de inmediato la inconveniencia de la jugada. «Es el tema más picante hoy en el Congreso. Ya perdimos seis votaciones con esto y nos pone en peligro otras negociaciones», reconocieron desde el bloque oficialista.

Ante el riesgo de sufrir un duro revés legislativo, el Gobierno dio marcha atrás y se regresó al plan parlamentario original, desactivando la controversia por el capítulo de discapacidad. El equipo económico aceptó retirar la medida tras comprender que dinamitaba los puentes con la oposición dialoguista.

Sin embargo, en el Congreso persiste la cautela. Los legisladores no descartan que a medida que se desglosen las planillas del Presupuesto asomen nuevas diferencias técnicas. El punto central de las próximas semanas será la obra pública, un factor determinante que el Poder Ejecutivo negocia a contrarreloj con los gobernadores para asegurar la aprobación de la ley de leyes.