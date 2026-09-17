Menos makeup, más posibilidades: la paleta versátil que se adapta a cada look

Menos es más. Y cuando hablamos de makeup, mucho mejor. Todas hemos tenido el neceser lleno de productos que, al final, casi nunca usamos. La nueva Rendez-Vous Couleur Eye & Cheek Quad de L’Oréal Paris propone una alternativa simple: una paleta todo en uno, con cuatro tonos versátiles y acabados mate y satinados para crear distintos looks.

El diferencial está en una fórmula pensada para la vida real. “Es un producto con sombras construibles”, contó Florencia Mancuso, formadora de la marca durante una masterclass desarrollada en Farmacias Global. “La pigmentación es más baja para que podamos ir de capa en capa, trabajando el producto y logrando un acabado natural”.

La idea central es clara: “Podés armar desde un clean look súper fresco para arrancar el día hasta un maquillaje mucho más intenso para la noche”, explicó la especialista.

También funciona para quienes recién empiezan. “Si las sombras son muy pigmentadas y no estás acostumbrada a difuminar, se complica. Al ser construibles, se vuelve superfácil”, aseguró.

La propuesta invita a salir de las reglas y probar. Cuatro tonos, acabados mate y satinados y un espejo incorporado para los retoques express. Hay cuatro versiones: Spring Dans le Marais, Summer Sur la Seine, Autumn à Montmartre y Winter à Saint-Germain-Des-Prés.

Tres formas de usarla

Para los ojos: Para los tonos satinados y luminosos, Mancuso recomienda aplicarlos con los dedos. Para un esfumado o mayor precisión, una brocha tipo pinito o un pincel fino.

Para rubor o iluminador: Los tonos cálidos pueden llevarse a las mejillas con una brocha de rubor, mientras que los satinados funcionan en los puntos altos del rostro para sumar luz.

Toque final: La propuesta se completa con delineadores en lápiz, disponibles en negro y marrón, de larga duración, resistentes al agua, sin transferencia y oftalmológicamente testeados.

El paso a paso

Mirada con dimensión: Aplicá y difuminá los tonos sobre los párpados con un pincel tipo pinito. Empezá por la cuenca para ganar profundidad y después extendé el color sobre el párpado móvil.

Cat-eye sutil: Usá la sombra más oscura para dibujar un delineado liviano desde la mitad del ojo hacia afuera y reforzá el efecto con el delineador.

Efecto glow: Llevá los tonos cálidos a mejillas y pómulos para conseguir un rubor natural y sumá los satinados en los puntos altos del rostro.

Precisión a toda hora: El espejo integrado permite retocar y ajustar cada detalle estés donde estés.