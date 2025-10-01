Fuerza Patria planteó la recuperación de derechos en discapacidad y para jubilados en Cutral Co

La recuperación de derechos para jubilados y para las personas con discapacidad fueron los ejes de la propuesta que Fuerza Patria transmitió a través de sus candidatos al Congreso nacional, en un encuentro que se hizo en Cutral Co. La actual senadora Silvia Sapag; Sebastián Villegas, compañero de lista; y a rectora de la UNCo, Beatriz Gentile que buscará una banca en Diputados compartieron la reunión.

De la mano del intendente Ramón Rioseco que está encolumnado en este espacio político y que ofició de anfitrión se cumplió un acto partidario con jubilados, pensionados y peronsas con discapacidad, en Cutral Co. La senadora Silvia Sapag, rescató ante las y los asistentes que Fuerza Patria será «el paredón contra el que (el presidente Javier) Milei siempre va a chocar».

En esta misma línea, recordó que el gobierno nacional hizo quita de derechos a las personas con discapacidad. «Venimos a comprometernos con ustedes y acompañarlos para que no les quiten más derechos», subrayó.

A su turno, Beatriz Gentile que busca su lugar en la cámara de Diputados reseñó que en Argentina «estamos viviendo a la intemperie» y en momentos en que «determinadas forma de vida pensábamos que las habíamos dejado atrás».

Luego recordó que tanto jubilados que aportaron para acceder al beneficio deben tener una jubilación digna. «Tienen que comer cuatro comidas diarias, no les alcanza para comprar los remedios y no tendrían que ir a comedores porque no tienen qué comer en su casa», les habló a los presentes.

Finalmente, subrayó que el objetivo de llegar al Congreso es para «frenar la política antiderechos de (del presidente Javier) Milei y recuperar lo que nos fue arrebatado. Además, creemos que una Argentina distinta es posible».

Candidatos de Fuerza Patria visitaron Cutral Co (Foto: gentileza)

Otro de los postulantes a senador, Sebastian Villegas describió ante los presentes que la situación de Argentina «duele» al recordar que manifestantes reclaman por una jubilación digna y «vemos cómo este gobierno nacional los reprime».

Rechazó que el gobierno nacional avance con el ajuste, golpee a adultos y que se detenga el bullying contra las infancias con discapacidad.

Plantaron árboles como parte de la actividad partidaria (Foto: Gentileza)

«Este debe ser el faro», dijo Rioseco

Rioseco, como anfitrión también habló a los presentes. Destacó que las personas mayores deben ser honradas y describió cada una de las acciones que el municipio cutralquense tiene hacia esta franja de la población.

Mencionó las colonias de verano en Las Grutas que cada verano se organizan para adultos mayores; el plan de 32 viviendas que se inauguró el año pasado y las actividades que se realizan a través de la dirección que los nuclea. «Ese debe ser el faro», concluyó.

Luego invitó a los presentes a respaldar a Fuerza Patria para revertir la actual situación que atraviesa el país, según expresó. «Lamentablemente el presidente (Javier) Milei se olvidó de la obra pública, de la universidad, de los hospitales. Eso es lo que no queremos, queremos una provincia y un Cutral Co grandes», finalizó.

La presencia de las y los candidatos permitió además que plantaran algunos árboles en el patio donde funciona el salón que congregó a los asistentes.