Fuerza Patria negoció hasta el última hora y hay cuatro alianzas en Río Negro

Con una negociación hasta último momento de los partidos de Fuerza Patria, finalmente cuatro alianzas se conformaron en Río Negro para las elecciones nacionales del 26 de octubre y ahora empieza la cuenta regresiva para la definición de candidaturas que deberán presentarse en diez días ante el juzgado federal con competencia electoral.

Ayer venció el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas, según el cronograma electoral, y se terminaron de dilucidar las estrategias de las fuerzas que unificarán sus propuestas.

Las presentaciones se realizaron de manera virtual, con la documentación firmada por los apoderados de cada fuerza integrante de las sociedades electorales.

La mayor incertidumbre estaba centrada en el bloque anti Milei que lidera el Partido Justicialista por una discusión que en las últimas semanas se había incrementado con las autoridades provinciales del Frente Renovador, el partido de Sergio Massa.

Alejandro Ramos Mejía, el presidente a nivel provincial, había advertido horas antes del cierre que un desplante del PJ lo llevaría a impugnar el sello de la alianza si no se acordaba en Río Negro. Rechazaba la integración de Patria Grande de Juan Grabois y principalmente el espacio en la lista que hasta el momento se le concedió, con el primer lugar de Diputados para la científica Adriana Serquis.

Trascendió que las conversaciones se dieron en las más altas esferas del Frente Renovador. Finalmente el acuerdo se cerró cerca de las 21 y varios de los dirigentes celebraron en la sede del PJ en Viedma, entre los que se encontraba el presidente del PJ Sergio Hernández y el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros.

Además del PJ y Frente Renovador, la fuerza está integrada por Frente Grande, Kolina, Parte y el Partido Socialista. Patria Grande también está integrado, según confirmaron desde la fuerza aunque no figuraría como integrante de la alianza porque no tiene reconocimiento todavía. Los adherentes son 11 partidos más y en total firmaron 17 fuerzas por la alianza Fuerza Patria Río Negro.

Tres fuerzas y una formalidad

El oficialismo provincial, un día antes del vencimiento del plazo, constituyó su nueva alianza electoral en Cipolletti bajo la denominación Juntos Defendemos Río Negro, que integran como partidos de base Juntos Somos Río Negro, la fuerza que conduce el gobernador Alberto Weretilneck, la UCR y la Coalición Cívica ARI, dos fuerzas de carácter nacional que ya trabajan como aliados del gobierno provincial y una decena de partidos provinciales y municipales.

El lanzamiento oficial fue en un encuentro cerrado a la prensa y ayer comenzó a circular un spot con la presentación, con una voz en off de Weretilneck, en la que se pone el énfasis en la defensa de los intereses de Río Negro en el Congreso, donde se admite la dualidad que otros partidos le achacan: “Cuando hay que negociar, negociamos; cuando hay que cambiar, cambiamos”, afirmó el mandatario en el video.

El sector libertario que comulga con el proyecto nacional del presidente Javier Milei se consolidó en la alianza Libertad Avanza en Río Negro, sin sigla, para distinguirse del nombre del partido violeta.

La coalición también se terminó de conformar un día antes del plazo, en Buenos Aires. Allí confluyeron los representantes de La Libertad Avanza, Creo Río Negro, PRO y Republicanos Unidos para firmar el acta que luego presentaron en el juzgado electoral a través del apoderado nacional Santiago Viola.

La diputada y presidenta de LLA en Río Negro, Lorena Villaverde, marcó el eje troncal de la estrategia en el mensaje que difundió en sus redes sociales junto a la imagen de la firma del acuerdo: “Vamos por el verdadero enemigo: el kirchnerismo y sus aliados provinciales”.

En la izquierda también se unieron en la estrategia para reeditar el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad que ya integraron en 2023 el Partido de los Trabajadores Socialistas, Partido Obrero, Izquierda Socialista y Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Ayer por la tarde, los apoderados de las fuerzas se reunieron para firmar el acta y presentarse formalmente como una coalición para competir en octubre.