Fuerza Patria saldó sus diferencias y se conformó en Río Negro

Fuerza Patria se constituyó en Río Negro, tras una larga negociación esta noche, a horas de vencer el plazo para las alianzas. Gentileza

Fuerza Patria se constituyó en Río Negro como una de las alianzas para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Finalmente el acuerdo se cerró cerca de las 21 y varios de los dirigentes celebraron en la sede del PJ en Viedma, entre los que se encontraba el presidente del PJ Sergio Hernández y el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros.

La mayor incertidumbre estaba dada en la integración del Frente Renovador, que había planteado diferencias en la provincia, y tras una ardua gestión se sumó a la estrategia de coalición como un frente anti Milei.

Además del PJ y Frente Renovador, la fuerza está integrada por Frente Grande, Kolina, Parte, Comunidad Organizada y el Partido Socialista. Patria Grande también está integrado, según confirmaron desde la fuerza, aunque no figuraría como integrante de la alianza porque no tiene reconocimiento todavía.

Los adherentes son 11 partidos más y en total firmaron 17 fuerzas por la alianza Fuerza Patria Río Negro.

Según difundieron desde el espacio también se sumó el Partido del Trabajo y la Equidad y como arupaciones adherentes: Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad; Partido Comunista; Unidad Popular; Partido del Trabajo y del Pueblo; Patria Grande; Incluyendo Bariloche; Partido Solidario; Pasión por Roca; Alternativa Bariloche; Tres Banderas; Unidad por Jacobacci.

Un frente anti Milei: «Para enfrentar las políticas de ajuste»

La alianza se presentó esta noche como un frente electoral que competirá en octubre para enfrentar “las políticas de ajuste, entrega y represión del gobierno nacional de Javier Milei y la complicidad silenciosa del gobierno provincial de Río Negro”.

Desde el nuevo frente también cuestionaron al gobierno provincial: “Mientras Milei recorta fondos, suspende obras, ajusta a las provincias y veta leyes, el oficialismo de Río Negro guarda silencio y acuerda con quienes llevan al país a un abismo social y económico”.

El presidente del PJ, Sergio Hernández, valoró la construcción colectiva y el consenso alcanzado para representar a quienes son víctimas del modelo de exclusión que encabeza Milei y que en Río Negro cuenta con aliados que “levantan la mano en el Congreso mientras el pueblo sufre”.

Sergio Hernández, presidente del PJ firmó la conformación de la alianza. Gentileza

“El nacimiento de Fuerza Patria expresa una voluntad común: ponerle freno a la quita de derechos, al abandono del Estado y a la represión de la protesta social”, afirmó.

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, agregó: “No podemos mirar para otro lado mientras Milei arrasa con la universidad pública, borra derechos laborales y reprime a quienes piden un plato de comida. Mucho menos podemos tolerar que el oficialismo provincial le haga de escudo, callando y pactando mientras la gente no llega a fin de mes. Este espacio no se arma para la foto: es la trinchera de quienes resisten y defienden a los que más sufren”.

Por su parte, el presidente del bloque PJ Nuevo Encuentro, Daniel Belloso, sostuvo: “Fuerza Patria es fruto del trabajo político sostenido entre espacios diversos que comparten una convicción: no ser espectadores pasivos mientras se destruye el país. Venimos a dar pelea con un proyecto claro y los pies en la realidad de nuestra gente”.



