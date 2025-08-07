Quiénes integran la nueva alianza oficialista en Río Negro

Juntos Defendemos Río Negro es la nueva alianza electoral del oficialismo provincial integrada por 13 partidos, comandado por el gobernador Alberto Weretilneck, para competir en las elecciones nacionales de octubre.

La columna vertebral de la alianza es Juntos Somos Río Negro, el partido que creó el gobernador años atrás y esta fuerza aporta las figuras clave en la lista con el legislador Facundo López como primer candidato al Senado, secundado por la secretaria de Energía, Andrea Confini. En Diputados, encabeza el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena.

Pero además de Juntos, que aportó además gran parte del nombre a la alianza aunque le genera un dilema de siglas ahora con la incorporación de “defendemos”, logró nuclear a otros partidos de todas las esferas porque hay fuerzas nacionales de renombre, sellos provinciales y también municipales.

Dos fuerzas nacionales están en la alianza y son la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica- ARI, dos partidos que ya venían trabajando con el oficialismo como aliados en la legislatura, inlcuso el primero compartió la fórmula gubernamental en 2023 y aportó su propia nómina de legisladores.

Del ámbito provincial se sumó la estructura del Movimiento Patagónico Popular (MPP), el partido Redes (Renovación y Desarrollo Social) y Partido Unión y Libertad (PUL), que fue el que llevó al sindicalista Walter Cortés a la intendencia de Bariloche, aunque su origen estuvo vinculado al radicalismo años atrás.

También se sumó el partido Igualdad, que está en trámite de reconocimiento y encabeza Andrés Alvarenga, exasesor cercano a Magdalena Odarda.

Además la nueva alianza incorporó a seis partidos municipales, todos asociados a intendentes: Todos Por Ramos; Compromiso con Regina; Todos Juntos por Pomona; Avancemos Cinco Saltos; Generación 3 de Octubre (3G): y Todos Somos Oro.