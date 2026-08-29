Fuerza Rionegrina y Federal reclama el reconocimiento como partido de distrito en Río Negro

Fuerza Rionegrina y Federal se presentó y formalizó en ciudades del Alto Valle, entre ellas en Roca. Archivo

La agrupación Fuerza Rionegrina y Federal, identificada con el sindicato petrolero espera una definición de la Justicia Electoral Federal para su reconocimiento como partido de distrito en Río Negro.

El sector obtuvo su reconocimiento federal en la provincia de Neuquén, pero evidencia demoras en Río Negro donde inició su trámite formal en mayo de 2026 para obtener el aval con personería jurídico- política provisoria bajo la Ley 23.298.

En Río Negro, subroga el fuero electoral federal el juez Gustavo Villanueva junto a la prosecretaria electoral nacional María Silvina Gutiérrez.

La fuerza política, presidida por Fernando Valenzuela, recordó que los primeros días de junio se publicó su solicitud de reconocimiento y que presentó 3.328 adhesiones, casi mil más que las 2.392 exigidas para avanzar con su reconocimiento. “Tres meses después, la Justicia Electoral sigue sin resolver”, reclamó.

Fuerza Rionegrina y Federal expuso que en un trámite similar y bajo la misma legislación, en la vecina provincia de Neuquén el control de adhesiones demandó alrededor de un mes y la primera audiencia se realizó dentro de los tres meses, aun con las correcciones administrativas habituales.

“En Río Negro, el control de adhesiones demandó más de tres meses y la fijación de la primera audiencia se acercó a los seis”, acusó el partido que remarcó que “esa demora impide avanzar con la campaña de afiliaciones necesaria para alcanzar la personería definitiva y reduce cada vez más el margen para competir en el próximo calendario electoral”.

En un comunicado difundido este fin de semana y firmado por Valenzuela, la fuerza apuntó a la demora registrada en jurisdicción provincial: “No quieren que participemos. Cabe preguntarse si existen intereses oscuros que tienen miedo a competir en igualdad”, deslizaron y plantearon que su conformación surgió como representación de rionegrinos que “buscan una alternativa por fuera de las estructuras tradicionales de la política provincial”.

“La Justicia Electoral debe garantizar que esa expresión pueda llegar a las urnas en igualdad de condiciones”, reclamaron en alusión al interés para participar en las elecciones nacionales de 2027. El espacio en los últimos meses se presentó y conformó equipos en ciudades del Alto Valle como Catriel, Cinco Saltos, Allen, Roca, entre otras.