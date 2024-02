Furioso mensaje de Milei a los gobernadores y la oposición: «Tendrán que elegir de que lado están»

Desde Roma, ciudad a la que llegó para encontrarse con el papa Francisco el próximo lunes, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para dejar un duro mensaje tras el revés de la Ley Ómnibus y cuestionar, otra vez, tanto a los gobernadores como a los dirigentes de la oposición.

En un extenso posteo en su cuenta de X, el mandatario comenzó explicando que el gobierno nacional «asumió con la responsabilidad de arreglar tres problemas fundamentales», entre los que mencionó «la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos».

Sostuvo que su gestión vino «a a plantear un modelo distinto al modelo empobrecedor de los últimos 100 años» y a dejar de lado los «pactos espurios en contra de los argentinos«.

Al referirse a la ley, vetada cuando se la discutía en particular, dijo que en ella «está reflejado nuestro proyecto de país«, con el objetivo «de devolverle la libertad a los argentinos» y conseguir que los «ciudadanos puedan vivir su vida sin depender de un burócrata».

El presidente aseguró que no es el gobierno el que necesita la ley, sino «los argentinos» y dijo que «la vamos a conseguir, más tarde o más temprano», ya que la «voluntad de unos pocos convencidos es más poderosa que la de muchos sin principios ni moral».

En el mensaje, indicó que lo que «sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema al que nos estamos enfrentando» y precisó: «Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta«.

Milei recordó que desde la campaña electoral «dijimos que nosotros íbamos a enviar nuestro proyectos al Congreso y los políticos iban a tener que decidir de qué lado de la historia querían estar». «También dijimos que si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedaran expuestos«.

Más adelante y sin mencionarlos directamente, el mandatario hizo referencia a los gobernadores y a varias de las temáticas que fueron motivo de negociación con la Casa Rosada, para conseguir apoyos a la Ley Ómnibus.

«No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y “persuaden” políticos para defender sus intereses», dijo en ese sentido.

Y señaló que aquellos que tengan un problema «con que expongamos lo que han, cómo votan y a quién responden, es porque no están defendiendo los intereses de la Nación, sino los propios«.

Respecto a las críticas a sus medidas, afirmó que «no nos importan las operaciones, las difamaciones, los títulos de los diarios. No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder«.

Antes de finalizar, Milei reiteró que su gobierno vino «a cambiar este país», con la misma convicción que «tenían nuestros Héroes de Mayo, venimos a defender la causa de la libertad».

«Tendrán que elegir de qué lado están. Los argentinos ya saben de qué lado estamos nosotros y se los vamos a demandar», cerró el presidente.

Milei como un turista más en Roma: visitó el Coliseo y posó junto a su hermana Karina

Luego de su paso por Israel y mientras prepara su encuentro con el papa Francisco, previsto para el lunes próximo, el presidente Javier Milei decidió ponerle un alto a su agenda oficial en Italia y vistió el Coliseo Romano, en la capital del país, junto a su hermana Karina.

El arribo del mandatario a Roma llega luego de su estadía en el Medio Oriente, donde se despidió con una fiesta y hasta un baile, acompañado de rabinos y también locales, que le tomaron fotos.

Esta vez, ya en suelo italiano, el presidente aprovechó para recorrer los emblemático Coliseo, acompañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Fue el propio Jefe de Estado quien compartió las imágenes en redes sociales, donde suele postear el día a día de su gira y también de su gestión, marcada la última semana por el revés de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.

Milei llegó a Roma para reunirse con el papa Francisco el lunes: cómo será el encuentro

El presidente Javier Milei llegó hoy a Roma (Italia), para participar el domingo en el Vaticano de la ceremonia de canonización de la primera santa argentina, Mama Antula, y el lunes mantener una entrevista con el papa Francisco además de con su par italiano Sergio Mattarella y con la primer ministro del país europeo, Giorgia Meloni.

El lunes, a las 9 de la mañana de Roma (5 de Argentina), el pontífice recibirá al mandatario para una audiencia privada luego de la que también saludará a la delegación que integran además la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la canciller Diana Mondino, quienes estuvieron en Israel, primer destino de la gira presidencial.

Para la agenda en Roma se suman a la comitiva oficial los ministros Guillermo Francos (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), y el anunciado secretario de Culto, el neuquino Francisco Sánchez.

El encuentro será en la biblioteca privada del segundo piso del Palacio Apostólico del Vaticano y, tras ver a Francisco, Milei mantendrá una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal italiano Pietro Parolin.