Figueroa firmó con el Banco Mundial créditos por 150 millones de dólares

El gobernador Rolando Figueroa se reunió con el director de la división para Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, Peter Siegenthaler. Fue la primera actividad en el país del directivo, que recientemente asumió su cargo en la entidad internacional. (Neuquén informa)

El gobernador Rolando Figueroa firmó este jueves los contratos para el financiamiento de proyectos viales, turísticos, productivos y de manejo del fuego con el director de la división para Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, Peter Siegenthaler, con el objetivo de consolidar una inversión estratégica para el futuro provincial.

Se trata del financiamiento por 150 millones de dólares, que se destinará a la pavimentación de tramos de las rutas 54, 63 y 65, la elaboración del proyecto para el camino al paso Pichachén, parques ribereños, planes de ordenamiento territorial, salas de elaboración de alimentos y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Durante el encuentro, el mandatario neuquino le detalló al director del Banco Mundial todo el plan de obras de la provincia y coincidieron en la importancia de seguir trabajando en nuevos proyectos, entre ellos una serie de obras para el aeropuerto de la ciudad de Neuquén.

“Es muy importante que, a partir de la fuente de financiamiento que nos otorga el Banco Mundial, podamos expresarles a ellos cómo queremos desarrollar la provincia”, destacó Figueroa tras el encuentro que se realizó en la ciudad de Neuquén.

Visión estratégica y crecimiento económico

El gobernador consideró que la conversación fue muy fructífera para que vean que son inversiones que van a impactar favorablemente en el desarrollo de la economía, en ese Neuquén del 2030 que se construye entre todos y que pegará un salto de escala industrial.

Figueroa remarcó que el plan de desarrollo para Neuquén se consolida día a día y destacó que cuentan con esta fuente de financiamiento fundamental, con el entendimiento y la colaboración de poder generar mayor cantidad de desarrollos en otras provincias.

Por último, aseguró que la experiencia de Neuquén se puede trasladar a otras regiones y agregó que colaborarán para que esto genere un impacto nacional porque consideran que la integración federal es prioritaria.

Por su parte, Siegenthaler destacó que se trata de su primer acto oficial en el país tras asumir, viniendo específicamente para firmar este proyecto de infraestructura resiliente y desarrollo regional.

Detalle de las obras y rutas beneficiadas

Explicó que es un proyecto que tiene varias fases y Neuquén constituye la primera, lo cual resulta oportuno porque aquí existe una visión de desarrollo de la región a largo plazo.

El director del Banco Mundial dijo que se trata de una visión muy interesante que puede ayudar a que esta región realice su potencial, siendo estratégico para todo el país.

En materia de obras, se financiará la pavimentación de la ruta provincial Nº 65 desde la Confluencia hasta empalmar con el asfalto en Villa Traful, la ruta Nº 63 hasta Villa Meliquina y la ruta Nº 54, que garantizará el asfalto hasta Manzano Amargo.

Además, se financiará la elaboración del proyecto de preinversión que se necesita para poder licitar a futuro la pavimentación del camino al paso internacional Pichachén.

Infraestructura turística y productiva

También se contemplan fondos para obras de infraestructura turística, como los parques ribereños en Villa Traful y Aluminé, junto con los planes de ordenamiento territorial en zonas cordilleranas.

La inversión incluye la construcción de tres salas de elaboración de alimentos en Aluminé, Andacollo y Junín de los Andes, entre otras iniciativas destinadas a potenciar la producción primaria local.

Se destaca el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego mediante una inversión en equipamiento estimada en 6 millones de dólares para la prevención de incendios.

En la firma estuvieron presentes los ministros Tanya Bertoldi y Guillermo Koenig, junto a Sebastián González de la Upefe y Verónica Raffo del Banco Mundial, ratificando el respaldo técnico y político al acuerdo.