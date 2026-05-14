Mastantuono fue titular en un Real Madrid caliente: silbidos a Mbappé y bronca contra Florentino en el Bernabéu

Real Madrid venció 2-0 a Real Oviedo en la 36° jornada de La Liga, aunque el resultado quedó en segundo plano por el clima hostil que se vivió en el estadio Santiago Bernabéu. Tras la derrota ante Barcelona que significó un nuevo título para el clásico rival -y todo el escándalo entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni previo-, los hinchas descargaron toda su bronca contra el plantel y la dirigencia.

Franco Mastantuono fue titular y disputó 77 minutos. El juvenil argentino tenía una gran oportunidad para sumar rodaje y mantenerse en la consideración de Lionel Scaloni de cara al Mundial.

El ex River comenzó activo y a los seis minutos tuvo una chance muy clara para abrir el marcador, pero no logró convertir. Con el correr del partido perdió participación y terminó siendo reemplazado en el segundo tiempo.

Los goles del triunfo los marcaron Gonzalo García y Jude Bellingham, aunque ni siquiera eso alcanzó para calmar al Bernabéu. Desde el inicio hubo silbidos generalizados y uno de los principales apuntados fue Kylian Mbappé.

Todo o Estádio Bernabéu assobiou a entrada de Mbappé 🤯#DAZNLALIGA pic.twitter.com/OQgdyMYPdN — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 14, 2026

El delantero francés ingresó desde el banco en el complemento y recibió una fuerte reprobación por parte de los hinchas. Según medios españoles, incluso hubo fanáticos que impulsaron una juntada de firmas para pedir su salida del club.

La bronca también alcanzó al presidente Florentino Pérez. Durante el partido aparecieron banderas reclamando su renuncia y el dirigente protagonizó una discusión cara a cara con un hincha desde uno de los palcos del estadio.

🚨TENSIÓN EN LAS GRADAS DEL BERNABÉU



Las imágenes de @DAZN muestran la discusión de Florentino Pérez con un aficionado.#Florentino #RealMadrid pic.twitter.com/kLznuUloHI — 7 EN JUEGO (@7enjuego) May 14, 2026

Las pancartas críticas fueron retiradas rápidamente por la seguridad privada, aunque el malestar siguió presente durante toda la noche en Madrid, en medio de una temporada sin títulos y marcada por la tensión interna.