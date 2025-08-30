Gaido le pidió a Vialidad Nacional la transferencia de Mosconi: «Tenemos superávit»

"Ya no es una ruta, forma parte de la ciudad", manifestó el jefe comunal. Foto Cecilia Maletti.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, pidió públicamente a Vialidad Nacional el traspaso de la traza Mosconi a la jurisdicción provincial o municipal con el objetivo de encarar obras estructurales de tránsito, infraestructura y seguridad.

«Necesitamos intervenir Mosconi. El mantenimiento es fundamental, tanto de los semáforos como de la limpieza. Ya no es una ruta, forma parte de la ciudad, y es muy importante que los neuquinos podamos hacernos cargo de los trabajos que hacen falta», planteó.

Actualmente el municipio realiza algunas tareas mediante un convenio, aunque Gaido remarcó que esa modalidad resulta insuficiente.

«Sin la titularidad no podemos encarar proyectos integrales como corresponde», explicó el intendente.

Entre las prioridades destacó la construcción de un pluvial para prevenir inundaciones y la repavimentación de sectores deteriorados, como en la intersección de Saturnino Torres y Mosconi. “Cuanto antes nos entreguen la traza, antes la vamos a intervenir”, afirmó.

El intendente subrayó que la ciudad cuenta con fondos y “decisión política” para avanzar.

«Tenemos superávit, tenemos prioridad y sabemos lo que significa esta arteria que atraviesa el corazón de Neuquén. Desde Buenos Aires no se percibe esa necesidad; nosotros sí, porque convivimos todos los días con el problema», enfatizó Gaido.

Manifestó que ya se presentó una solicitud y que busca acelerar la definición. «La expectativa es que nos den la titularidad, ya sea a la provincia o al municipio. Estamos esperando esa decisión», agregó.

El gobierno de Javier Milei promueve el cierre de Vialidad Nacional. En Neuquén hay 142 empleados que desempeñan tareas en esta dependencia.