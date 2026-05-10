Racing y Rosario Central ganaron y serán rivales en cuartos de final del Apertura

Santiago Sosa le dio el triunfo a Racing contra Estudiantes. (Foto: Maxi Failla - Clarín Fotos)

Por los octavos de final del Apertura de la Liga Profesional, Racing y Rosario Central avanzaron y serán rivales en cuartos el próximo miércoles.

La Academia dio el golpe y venció 1 a 0 a Estudiantes en La Plata. El equipo de Gustavo Costas clasificó 8° y ahora dejó afuera al Pincha que había entrado primero.

Racing lo ganó sobre el final con un gol de Santiago Sosa de cabeza en un córner. Los de Avellaneda se tomaron revancha después de que Estudiantes les ganara la final del Clausura 2025.

En Rosario, Central derrotó 3 a 1 a Independiente y también pasó a cuartos. El Rojo se puso arriba en el marcador con un gol de Gabriel Ávalos, máximo anotador del campeonato con 9 tantos.

Ángel Di María lo empató con un golazo de zurda, típico de su repertorio. El Canalla pasó al frente sobre el cierre con un festejo del juvenil Giovanni Cantizano y otro de Elías Verón.

El partido de cuartos de final entre Rosario Central y Racing será el próximo miércoles en el Gigante de Arroyito. Se jugaría a las 19 horas.