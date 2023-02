Gaido y su gabinete también se toman licencia hasta el 16 de abril

Los funcionarios del gabinete municipal también se tomarán licencia hasta el 16 de abril en su condición de candidatos y candidatas. Así lo indicó la concejal Isabel Mosna, a pocos días de asumir en la intendencia de Neuquén capital, cuando el intendente Mariano Gaido y 15 concejales de la ciudad, cesen en sus funciones a partir de que la justicia electoral oficialice las listas.

«Si es mañana, es mañana. Me tomo licencia ni bien salga la oficialización, junto con Mariano. No haremos nada que no corresponda», dijo María Pasqualini, la coordinadora de la Fiesta Nacional de la Confluencia, secretaria de Capacitación y Empleo y a su vez, primera candidata a concejal por la reelección del jefe comunal el 16 de abril próximo.

Según detalló, le reemplazará en sus funciones el secretario de Hacienda de la comuna, Leonardo Carod.

En agosto de 2021, Gaido firmó un decreto en el que le otorgó al secretario de gobierno la facultad de otorgar una licencia extraordinaria, con goce de haberes, a todos los funcionarios y agentes municipales del muncipio «que integren listas de candidatos titulares debidamente oficializados» por la justicia electoral.

La medida alcanzó también a quienes integran los organismos descentralizados, como Defensoría del Pueblo, Sindicatura, los Tribunales de Faltas o los Institutos Municipales de Vivienda (IMUH) o de Seguridad Social (IMPS).

En la apertura de sesiones de este año, Gaido anunció que presentará un proyecto de ordenanza con las mismas características, aunque con la obligación de que se tomen licencia quienes estén en campaña por un cargo electivo.

Sin embargo, como la oficialización de listas se producirá esta semana, regirá el decreto que deja a criterio del secretario de Gobierno, la autorización al candidato o candidata que lo solicite y sea titular en una lista.

Otro de los funcionarios que dejará su cargo es Francisco Baggio, que está a cargo de la seguridad balnearia y del área de inspección, así como también el cuidado del sector de área natural protegida de la isla 132 (donde se montó toda la infraestrctura de la Fiesta Nacional) como subsecretario de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana.

Gastón Contardi y Cristian Hasper -a la izquierda de la foto- deben dejar su lugar en el gabinete municipal hasta el 16 de abril por su condicion de candidatos gaidistas por el espacio Confluencia Neuquina. foto: gentileza

Baggio es el titular de la lista del UNE para la colectora de diputados del MPN mientras que el titular de la unidad de coordinación de Protocolo, Gerardo Gutiérrez, que integra la lista de candidatos a diputados por el MPN.

El subsecretario de Transporte de la comuna, Mauro Espinosa, el encargado de Limpieza Urbana y Parques Agrestes, Cristian Haspert y el titular de la Unidad de Coordinación de gestión Municipal, Gastón Contardi, son candidatos en la lista de concejales por el partido «Confluencia neuquina», asociado políticamente con el intendente Gaido, a quien llevan como candidato a la intendencia.

decreto del 9 de agosto de 2021 654-21 de "licencias extraordinarias" para funcionarios y agentes municipales a partir de la oficialización de candidaturas y hasta el día de los comicios inclusive, firmado por Gaido en acuerdo general de secretarios para la elección de 2021

Con la intendenta a cargo Isabel Mosna, quedarán en el gabiente municipal coordinando el funcionamiento del resto de las áreas, el secretario de Gobierno, Juan Martín Hurtado, el titular de Hacienda, Leonardo Carod, el secretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Fernando Schpoliansky y el secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, entre otros integrantes de la primera línea de decisión. También Luciana de Giovaneti (Ciudadanía), Diego Cayol (Desarrollo Social y Turismo), Mauricio Serenelli (Deportes) y Carlos Javier Labrín (Modernización) y Santiago Morán (Movilidad y Servicios al Ciudanano).