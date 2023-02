Quieren el reemplazo de concejales de licencia para que funcione el Deliberante de Neuquén

El concejal del Frente Integrador Neuquino (FRIN), Camilo Echevarría buscó que el proyecto de reemplazo de los concejales en campaña se tratara antes de que el cuerpo se quede sin quórum en estos días, pero no logró eco político. «En diciembre no sabíamos cuántos iban a estar en campaña, y ahora no dieron los tiempos, quieren tratarlo en comisión», dijo el concejal.

La apertura de sesiones se produjo el 15 y luego del discurso del intendente Mariano Gaido, el Concejo definió las autoridades de las comisiones, ingresaron los proyectos y se derivaron a las comisiones pero ni siquiera se estableció una fecha de sesión.

Es que en esta semana que se inicia, la justicia electoral oficializará las listas de candidatos provinciales y muncipales para la elección del 16 de abril.

De modo automático y ordenado por Carta Orgánica municipal, 15 de los 18 ediles deberán tomarse licencia porque son candidatos o candidatas ya sea en la categoría municipal o en la provincial. También el intendente Mariano Gaido está obligado a cesar en el cargo, porque está enlistado en busca de la reelección.

«Pensaba que el proyecto se podía tratar sobre tablas -el 15 de febrero- pero (no hubo apoyo), lo quieren tratar en comisión de Legislación y como el lunes -día de la comsión- es feriado, no alcanzamos», dijo Echevarría.

La iniciativa del FRIN fue establecer un régimen de licencias por fines electorales. Las y los concejales en campaña tendrán reemplazo por quienes le sigan en la lista hasta el día de la elección. Esto no está previsto ni en el reglamento interno del Concejo ni contemplado en la Carta Orgánica.

La licencia «por fines electorales» será sin goce de haberes, en tanto sus reemplazantes, si cobrarán la dieta.

Los únicos concejales que no serán candidatos para el 16 de abril son Echeverría (FRIN) y Jorge Rey (MPN), además de la concejala Isabel Mosna (MPN), a su vez vicepresidenta segunda del Deliberante.

Con tres integrantes del cuerpo en funciones no habrá quórum ni siquiera para trabajar en comisión, con el agregado de que Mosna asumirá la intendencia de Neuquén, cuando Gaido deba tomar licencia cuando se oficialicen las listas.

Mosna ingresó al Concejo en mayo de 2019 en reemplazo de la concejala Vanina Merlo (MPN), que renunció a la banca para asumir un cargo en el gabinete provincial. La concejal se afilió a los 19 años al partido durante la gobernación de Felipe Sapag en el ministerio de Acción Social, es radióloga, ingresó a la administración pública en el hospital Castro Rendón, le falta un exámen para recibir el título de abogada y antes de ingresar a la banca en el Deliberante, estaba en la atención al ciudadano en el área de Juventud.

Hasta el 16 de abril, será la intendenta a cargo,. Y en el Deliberante sólo quedarán Rey y Echevarría en funciones.

«Establécese que el Concejo Deliberante deberá realizar los procedimientos correspondientes a fin de garantizar el normal funcionamiento del mismo, evitando que se interrumpa» la actividad legislativa por el uso de las licencias electorales obligatorias, estableció el proyecto de ordenanza.

El concejal del Frin dijo que buscó que el tratamiento del proyecto fuera esta semana cuando los concejales aún no están de licencia, pero «no tuve eco y no iba a generar ningún tipo de presión; casi no habría tiempo para tratarlo», reconoció.

En la comisión de labor parlamentaria (que integran los presidentes de bloque para ordenar los proyectos) ni siquiera se estableció una fecha de la próxima sesión porque la información extraoficial con la que contaban, indicó que la oficialización se podría producir «en cualquier momento a partir del 18 de febrero».

«Desde que estoy en el Concejo, no se pensó en que podría llegar a ocurrir de quedarse sin quórum por tantas licencias. No se previó en diciembre», sostuvo.