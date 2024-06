Ganancias: desde cuándo se pagará si se aprueba este jueves y cuál será la base para Neuquén, Río Negro y la Patagonia

Este jueves iniciará el debate sobre la Ley Bases y el capítulo fiscal en la Cámara de Diputados, en donde se buscará realizar una reforma en el esquema del Impuesto a las Ganancias. En caso de aprobarse, ¿Desde cuándo se pagará? ¿Cuál será la base para Neuquén, Río Negro y la Patagonia?

El Senado rechazó la reversión del Impuesto a las Ganancias dentro del paquete fiscal con 41 votos en contra y 31 a favor. Ahora el oficialismo busca revertir esta situación en la Cámara de Diputados con un punto en la mira: la suerte que puede correr la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

La única posibilidad que existe de reflotar Ganancias es insistiendo con la versión de Diputados que ni siquiera incluía el beneficio del 22% de incremento en el mínimo no imponible para trabajadores de provincias patagónicas.

En caso de su aprobación, la aplicación de la reforma sería rápida. «Las disposiciones de este título entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial», establecieron en el artículo 91.

Es decir, si se aprueba este jueves y se publica el viernes (último día hábil del mes) en el siguiente Boletín Oficial comenzaría a regir en el mes de julio. En caso de que la sesión se extienda o no se logra que suceda esta semana y se vota en los primeros días de julio, su aplicación -de aprobarse- se debería postergar hasta agosto por seguridad jurídica.

La reforma de ganancias establece que deberán pagar ese tributo los empleados que cobran un sueldo bruto de $1.800.000 en el caso de los solteros y de $2.300.000 millones de pesos en el caso de los casados, y vuelve a permitir deducciones por familiares, empleadas de casas particulares, seguros de vida y gastos médicos.

El impuesto que deberán pagar será el excedente entre el mínimo no Imponible y el sueldo bruto que perciben con una escala progresiva entre el 9% y el 35%, aunque el tope solo se aplicará a sueldos superiores a 36%.

En el caso de Bienes Personales se reducen alícuotas y se sube el Mínimo No Imponible de 27 a 100 millones de pesos, con el de que estas rebajas sirven como un aliciente para el blanqueo de capitales que se aprobará con las reformas introducidas por el Senado.

Impuesto a las Ganancias en Diputados: quiénes pagarían en Neuquén, Río Negro y la Patagonia

Si Diputados ratifica la intención de Senado y tampoco aprueba los cambios propuestos por el oficialismo se mantendrá el piso actual para el pago de Ganancias, mucho más alto que el que propone el Gobierno: $3.514.725 para un soltero sin hijos, es decir, 15 salarios mínimos, indicó El Cronista.

Cabe recordar que en la Patagonia, que incluye Neuquén y Río Negro, existe un diferencial por la zona patagónica que eleva el número en un 22% por lo que el piso en la actualidad para nuestra región es de $4.217.670. Esto incluye a los habitantes de Chubut, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego.

El proyecto de Milei, que fue rechazado en el Senado, en un principio no lo contemplaba aunque luego trascendió que había accedido al pedido de los gobernadores patagónicos de subir la base imponible en su propuesta al 22%, a cambio del voto favorable de los senadores de la región.

Si finalmente Diputados aprueba Ganancias y le suma el diferencial del 22%, los contribuyentes de Neuquén, Río Negro y la Patagonia serán alcanzados en el caso de que perciban salarios mínimos de $2,2 millones (solteros) y $2,6 millones (casados con hijos).

Otro punto clave que figuraba en el dictamen de Diputados es la ratificación del DNU por el cual se definió que no pagarán tributo los sueldos que sean equivalente a 15 sueldos mínimos entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre, ya que esa medida se debe adoptar por ley para que los trabajadores no sufran los descuentos de esa resolución.

En el proyecto sancionado en septiembre de 2023, aprobado en el Gobierno de Alberto Fernández a instancias del entonces candidato presidencial Sergio Massa que se está aplicando aún, se estimó que el impacto fiscal era 0,83 del PBI (casi 3 billones de pesos).

En cambio, en el proyecto diseñado por el Gobierno para el 2024 se estimaba que reduce el impacto fiscal del Impuesto a las Ganancias en 0,5 del PBI y en el texto aprobado por Diputados en 0,43 del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional.