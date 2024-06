Pichetto furioso porque el Gobierno lo acusó de bloquear las privatizaciones: «No hay que confundir»

El rionegrino Miguel Pichetto se mostró furioso porque el Gobierno de Javier Milei lo culpó de no poder reflotar las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA, a pesar de que fueron sus propios senadores los que quitaron esas firmas de la lista contemplada en la Ley Bases.

Pichetto, pasadas las 17:30, posteó en X (ex Twitter): «Que nadie se confunda: fue la Libertad Avanza quien entregó las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA, como parte de un acuerdo para lograr la aprobación del Senado». «Mal podría insistir Diputados con un tema retirado por el propio Gobierno», aclaró.

El senador precisó que «no hay que confundir a la ciudadanía, ni dramatizar. El gobierno tiene intactas sus facultades para insistir con las privatizaciones, presentando un proyecto de ley por cada empresa».

Pichetto habló luego de una reunión en el despacho de Martín Menem con legisladores de la oposición aliada.

La Casa Rosada pretendía que Diputados insistiera en pasar a manos privadas esas tres compañías, pero el lunes Hacemos Coalición Federal terminó de enterrar los planes, aunque lo hizo con argumentos técnicos y no de fondo: como el listado fue recortado por decisión del oficialismo antes de la votación en el Senado, consideraron que no era posible insistir.

Hacemos resolvió no colaborar con el oficialismo en privatizar esas tres compañías porque fueron retiradas del listado por el miembro informante de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, antes de ser sometidas a votación en el Senado, cuando la ley ni siquiera se había aprobado en general. ¿Hubo mala praxis en el oficialismo? Así lo interpretaron varios en el bloque de Pichetto.

“Las privatizaciones fueron retiradas del dictamen por Bartolomé Abdala antes de que se vote. No pueden reincorporarse. No podemos insistir en un tema que no fue tratado. Si el Gobierno quiere insistir en las privatizaciones, puede mandar leyes a lo largo del año”, argumentó el rionegrino a Diario RIO NEGRO días atrás.

Pichetto arribó a esta posición tras un fin de semana donde evaluó en detalle, junto al diputado por Córdoba Agost Carreño, la versión taquigráfica del Senado, un acta parlamentaria del año 1995 y antecedentes de fallos de la Corte Suprema. Tras ese análisis, primó la voluntad de prevenir una eventual judicialización.