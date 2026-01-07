Fabián Gatti renunció al ministerio de Gobierno de Río Negro: quién lo reemplazará

Gatti se reunió con el gobernador y, luego, confirmó su renuncia al ministerio de Gobierno. Foto Archivo.

El cipoleño Fabian Gatti formalizó su renuncia como ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro.

“Los ciclos empiezan y terminan, y el mío en la función pública concluyó”, manifestó al Diario RIO NEGRO cuando se lo consultó sobre la versión de su alejamiento, que circuló este miércoles después de que se reunió con el gobernador Alberto Weretilneck.

Habló de la “oportunidad”, el “respeto” y “la historia compartida” con el mandatario, pero también de la necesidad de “la renovación” en el marco de Juntos, mientras ratificó que seguirá con la actividad política.

Gatti no avanzó en su reemplazante, ni todavía existió ninguna información oficial. Pero todo indica que el nuevo ministro será el hoy secretario Agustín Ríos, que desde hace más de siete años integra el equipo de la cartera política.

El secretario Agustín Ríos asumiría al frente del ministerio. Foto Archivo.

La modificación en Gobierno se enmarca en la reestructuración gubernamental anunciada por el gobernador, que comprendería -según explicó semanas atrás- un nuevo organigrama y, además, cambios de funcionarios, señalando a ministros y, también, “a las segundas y terceras líneas”.

En ese marco, la dimisión de Gatti a su cargo público se advertía y, además, se conocía del inicio de los trámites jubilatorios.

Ríos y su historial en Gobierno

En septiembre del 2024, Gatti dejaba la titularidad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y asumía el área política del gabinete de Weretilneck, después del corrimiento de Federico Lutz. El cipoleño se hacía cargo de una estructura menor porque se desprendía de Gobierno el área de Modernización para constituir otro ministerio.

En esa cartera, Ríos fue inicialmente director de Asuntos Electorales y de Personas Jurídicas, luego como subsecretario de Municipios y, desde el 2021, fue secretario, promovido por el entonces ministro Rodrigo Buteler.

Fue segundo de Gobierno por casi cinco años, aunque ese lapso se interrumpió algunos meses en marzo del 2024 al alejarse por diferencias con Lutz. Volvió con Gatti y, ahora, será el titular del ministerio.

Weretilneck mantiene un bosquejo de reformas y reemplazos. Pero solo se confirmaron algunas en Educación, con las renuncias del secretario de Articulación, Adrián Carrizo, y de la subsecretaria de Innovación, Agustina Erpen, según los decretos N° 1117 y N° 1118, publicados en el último Boletín Oficial.