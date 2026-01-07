Río Negro trazó un nuevo mapa industrial tras relevar 25 parques existentes

Durante 2025, el Gobierno de Río Negro avanzó con un proceso integral para ordenar y fortalecer los parques industriales existentes en la provincia. El eje fue el reconocimiento oficial y la readecuación de 25 espacios productivos creados con anterioridad a la Ley 5767 de Parques Industriales y Logísticos.

«Durante 2025 realizamos un relevamiento completo de todos los parques industriales de la provincia», explicó la secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Señaló que el objetivo fue conocer la situación de cada espacio y avanzar en un proceso ordenado de fortalecimiento.

Según detalló, la mayoría de los parques relevados son de carácter público y solo tres tienen un esquema mixto, con participación estatal y privada. Muchos de ellos fueron creados hace años y no cumplían con los requisitos actuales.

«Estos parques fueron constituidos con anterioridad a la ley, por lo que en muchos casos no cumplen con todo lo que hoy se exige para un reconocimiento formal», indicó Ponce. Por eso, se inició un trabajo individual con cada uno.

La readecuación se realiza de manera articulada con los municipios y con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El apoyo incluye consultorías técnicas vinculadas a planificación, normativa, infraestructura y gestión.

La provincia de Río Negro cuenta con una amplia red de 25 parques industriales y tecnológicos distribuidos en todo su territorio, que reflejan la diversidad productiva y el potencial de desarrollo regional. Desde los polos consolidados de General Roca I y II, Cipolletti y Villa Regina, hasta espacios estratégicos como el Parque Tecnológico e Industrial Bariloche (PITBA) y el Parque Agroindustrial de Fernández Oro, cada uno ofrece infraestructura, servicios y perfiles adaptados a distintas actividades económicas.

Esta red incluye enclaves en ciudades clave como Allen, Cinco Saltos, Catriel, Viedma y San Antonio Oeste, además de localidades del interior como Choele Choel, Lamarque, Los Menucos, Darwin, Luis Beltrán, Conesa, Sierra Grande y Comallo, consolidando un mapa industrial que busca atraer inversiones, promover la innovación y fortalecer el entramado productivo provincial.

El proceso de readecuación no avanza de manera uniforme en todos los parques. Desde la Secretaría explicaron que cada espacio presenta realidades y perfiles productivos distintos, lo que obliga a un abordaje caso por caso.

«Con cada parque vamos trabajando de manera particular, junto con los equipos técnicos y los municipios«, señaló Ponce. Indicó que algunos requieren intervenciones profundas y otros solo ajustes puntuales.

En varios casos, las tareas pendientes no se limitan a infraestructura, sino que también incluyen planificación territorial, fortalecimiento de equipos técnicos, reglamentos internos, procedimientos de venta y ordenamiento administrativo.

Hay parques que se encuentran más avanzados. Ponce mencionó como ejemplo al PITBA, en Bariloche, que fue desarrollado con mayor planificación y recursos, por lo que el trabajo de adecuación es menor.

El Parque Industrial de Cipolletti tendrá nuevos lotes. foto: archivo.

Desde la Provincia, el acompañamiento incluye lineamientos técnicos y la gestión de consultorías especializadas. A través del CFI se impulsan estudios de impacto ambiental, análisis de riesgos hídricos y proyectos eléctricos, entre otros.

Ponce también explicó que el relevamiento permitió incorporar parques que existían, pero no estaban formalmente reconocidos. Algunos no habían completado el RENPI, el registro nacional de parques industriales. «Había espacios creados, delimitados por los municipios, que funcionaban como parques industriales, pero no estaban dentro de ningún esquema de fortalecimiento«, sostuvo.

La decisión fue incluirlos en el proceso provincial, aun cuando no cumplían inicialmente con todos los requisitos. “La idea no fue excluirlos, sino acompañarlos y fortalecerlos para que puedan acercarse al máximo a lo que exige la ley”, explicó.

En paralelo al proceso de regularización, la Provincia puso en marcha el sitio web https://parquesindustriales.rionegro.gov.ar/ que concentra toda la información de los parques industriales reconocidos oficialmente.

La plataforma incluye un mapa con geolocalización, fichas técnicas, perfiles productivos, infraestructura disponible y datos de contacto de cada parque. El objetivo es facilitar el acceso a la información para empresas e inversores.

«Hoy una empresa puede saber qué parques industriales existen, dónde están, qué perfil tienen y a quién contactar desde una sola página», destacó Ponce. Señaló que la herramienta apunta a mejorar la transparencia y agilizar la toma de decisiones.

La web también permite que los propios parques actualicen sus datos de manera periódica y la utilicen como una herramienta de promoción. Además, incorpora información sobre la Zona Franca y otros instrumentos vinculados al desarrollo productivo.