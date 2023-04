Gennuso pide una pausa a Carreras en la pelea por Bariloche: “Nos faltan 8 meses, es momento de gobernar”

El intendente Gustavo Gennuso tomó distancia de la gobernadora Arabela Carreras por sus declaraciones en la que confesó el interés en sucederlo. Tampoco quiso opinar sobre los ruidos que genera esa precandidatura al interior de Juntos Somos Río Negro.

“No hablo de internas” afirmó hoy Gennuso, ante una consulta puntual sobre las afirmaciones recientes de la gobernadora, en las que admitió su firme voluntad de ir por la intendencia de Bariloche, aun por una fuerza política distinta a la que integra en la actualidad, junto a Gennuso y al gobernador elector Alberto Weretilneck.

Carreras dijo el miércoles durante un encuentro con empresarios que quiere gobernar el municipio pero no está dispuesta a competir con otros candidatos en una interna. Sus allegados ya trabajan en la conformación de otro partido, bajo el sello Bariloche Unidos, que le serviría para postularse por afuera de JSRN.

Gennuso se mostró en desacuerdo con ese posicionamiento y cuestionó abiertamente a Carreras. Dijo que a los dos les faltan ocho meses de gestión y que él está “abocado a gobernar”.

Subrayó que “la provincia tiene grandes problemas”, y aunque haya quedado resuelto en estos días el conflicto docente, persisten “otros temas” que exigen máxima dedicación al gobierno de turno.

La trascendencia pública de las expresiones de la gobernadora ante los empresarios generaron mayor ruido interno. Ayer Carreras intentó bajar el tono y desde Viedma declaró que trabaja para lograr el consenso que se logró en el resto de las ciudades rionegrinas en pos de definir la candidatura a la intendencia de Bariloche, que vota en septiembre, y ratificó su pertenencia y su rol de autoridad de JSRN.

«Estoy en Juntos Somos Río Negro, soy autoridad y fundadora», afirmó la mandataria y dijo que se siente «protagonista de ese proceso, eso me posiciona para trabajar desde Juntos para la búsqueda de ese consenso, el éxito dependerá de distintos factores y muchas personas; el camino es el dialogo

El intendente tiene impedido reelegir en el municipio, donde transita su segundo mandato, y no tiene ninguna candidatura por delante. Las versiones más sólidas lo ubican como integrante del futuro gabinete de Weretilneck.

Hoy no se privó de marcar diferencias con Carreras. “Nos pagan para trabajar, hay que ser humildes frente a las necesidades que tiene la gente. Yo me aboco a eso, no hablo de internas. Tenemos que trabajar para lo que nos pagan, y a mí me pagan para gobernar -insistió-. Cada segundo que dedico a la interna no se lo dedico a mi gente, y eso no lo voy a hacer”.