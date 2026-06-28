Manuel Adorni dejará su cargo en YPF, a menos de 24 horas de la renuncia como Jefe de Gabinete

El rearmado político tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete sumó un capítulo decisivo que impacta de lleno en la principal empresa energética del país. Altos mandos de la Casa Rosada y del Congreso confirmaron que el exministro coordinador no continuará como miembro del Directorio de YPF, la codiciada silla corporativa que ocupaba desde enero.

Pese a que sectores de La Libertad Avanza operaban para retenerlo con el fin de asegurar ingresos que costeen su defensa en los tribunales federales, la orden de la mesa chica de Javier Milei fue avanzar con un vaciamiento total de sus funciones y acelerar la designación de su reemplazante.

Manuel Adorni deja su cargo en YPF: los motivos detrás de la decisión

Según confirmaron fuentes de Infobae, «Adorni presentará formalmente su renuncia al directorio de la compañía que preside Horacio Marín durante la semana que comienza. Luego, el directorio de YPF deberá tratar su dimisión, de acuerdo con los mecanismos previstos para ese tipo de cargos».

La decisión habría sido tomada por el mismo Manuel Adorni, en línea con su voluntad de alejarse de la función pública.

El planteo surgió luego de que Adorni presentara su dimisión en medio del avance de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Para la oposición, su salida de la Jefatura de Gabinete debería extenderse al directorio de la petrolera de mayoría estatal, donde fue designado como uno de los representantes del Estado nacional.

Según trascendió, uno de los principales cuestionamientos apunta a la remuneración que percibe por ese cargo, estimada en alrededor de US$15.000 mensuales, cifra que volvió a quedar en el centro del debate tras su alejamiento de la Casa Rosada.

Con información de YPF y Noticias Argentinas.