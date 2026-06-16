GNL en Neuquén: la Legislatura dio despacho al acuerdo con YPF y avanza el proyecto de inversión

Tres comisiones dieron el aval para que el proyecto de GNL se trate en el recinto legislativo (Gentileza)

El proyecto de ley que ratifica el acuerdo firmado entre la provincia de Neuquén e YPF para el desarrollo de una iniciativa de Gas Natural Licuado obtuvo este martes despacho favorable por mayoría en un plenario de las comisiones de Hidrocarburos, Asuntos Constitucionales y Hacienda. La propuesta quedó así en condiciones de avanzar hacia el recinto.

La discusión legislativa estuvo marcada por un extenso intercambio entre oficialismo y oposición sobre el alcance económico del acuerdo, el esquema de regalías previsto para la exportación, los beneficios fiscales otorgados a la inversión y las perspectivas de crecimiento productivo asociadas al proyecto. El debate se extendió durante varias horas.

El respaldo al despacho fue aportado por los bloques Comunidad, MPN, Avanzar, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Fuerza Libertaria, Neuquén Federal y Juntos. En contra votaron Unión por la Patria, Democracia Neuquén, Juntos por el Cambio-UCR, PTS-FIT-U y FIT-U. La votación reflejó una fuerte división entre oficialismo y oposición.

La apuesta por una inversión de US$ 25.000 millones

Uno de los principales defensores de la iniciativa fue el diputado Francisco Lepore (Avanzar), quien calificó el acuerdo como un paso estratégico para la provincia. El legislador sostuvo que el desarrollo del GNL podría incrementar la producción de gas neuquina en más de un 50% y generar un fuerte impulso sobre el empleo y la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Estimó además que se crearían miles de puestos de trabajo.

Lepore explicó que el esquema de regalías variables previsto en el acuerdo se aplicará exclusivamente a la exportación de metanol y estará atado a la evolución de los precios internacionales del gas. Según detalló, con valores cercanos a los 18 dólares por millón de BTU, la provincia podría percibir regalías equivalentes al 10%. El esquema busca mejorar la competitividad del proyecto en el mercado global.

Desde el oficialismo también defendieron las garantías de estabilidad fiscal incluidas en el convenio. El presidente de la comisión de Hidrocarburos, Damián Canuto, consideró que el proyecto debe analizarse dentro de un régimen destinado a atraer inversiones y generar divisas. Ernesto Novoa, por su parte, aseguró que Neuquén ofrece condiciones de previsibilidad para avanzar con emprendimientos de gran escala. La inversión estimada ronda los 25.000 millones de dólares.

Las críticas por regalías y el tratamiento legislativo

Durante el debate, el diputado Claudio Domínguez vinculó el acuerdo de GNL con el proceso que permitió el desarrollo de Vaca Muerta. Recordó que Neuquén concentra actualmente la mayor parte de la producción de petróleo y gas del país. Para el oficialismo, el GNL representa una nueva etapa de expansión energética.

Entre las voces críticas, Darío Martínez cuestionó el esquema económico acordado con YPF y advirtió sobre los efectos de una eventual reducción de regalías. El legislador reclamó fundamentos técnicos que justifiquen los cambios previstos respecto de las concesiones actualmente vigentes. La principal objeción estuvo centrada en los ingresos futuros de la provincia.

Las críticas también alcanzaron al procedimiento legislativo. César Gass pidió profundizar el análisis técnico del acuerdo y convocar al presidente de YPF, Horacio Marín, para brindar mayores precisiones. Desde la izquierda, Andrés Blanco cuestionó la velocidad del tratamiento parlamentario y rechazó los beneficios otorgados a las empresas. El proyecto ahora espera su tratamiento definitivo en el recinto.