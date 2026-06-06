YPF invertirá US$ 175 millones en Neuquén para impulsar el proyecto de GNL de Vaca Muerta

YPF y el gobierno de Neuquén firmaron este viernes un acuerdo estratégico para avanzar con el desarrollo del proyecto Argentina LNG, la iniciativa destinada a exportar gas natural licuado (GNL) proveniente de Vaca Muerta.

Según informó la petrolera YPF a través de un informe de prensa, el convenio contempla un compromiso de inversión en infraestructura por 175 millones de dólares, que se ejecutará mediante obras o aportes económicos destinados a proyectos definidos junto a la Provincia.

El entendimiento fue rubricado por el gobernador Rolando Figueroa y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

El objetivo es crear un marco regulatorio y fiscal que permita mejorar la competitividad internacional del proyecto y facilitar la llegada de financiamiento para su desarrollo. La inversión anunciada apunta a fortalecer la infraestructura y los servicios en las zonas vinculadas a la actividad hidrocarburífera, indicó la empresa.

Desde la petrolera señalaron que el acuerdo establece las bases para avanzar con una iniciativa considerada estratégica para el país.

Además, indicaron que permitirá monetizar los recursos de Vaca Muerta, generar empleo y consolidar el posicionamiento de Argentina como proveedor global de energía. La entrada en vigencia dependerá de la aprobación legislativa y de la decisión final de inversión (FID) del proyecto.

El gobernador destacó que las negociaciones técnicas se extendieron durante ocho meses y confirmó que el texto será enviado a la Legislatura provincial para su tratamiento. Figueroa sostuvo que la competitividad será una condición indispensable para que el GNL argentino pueda acceder a los mercados internacionales.

Beneficios fiscales y estabilidad por hasta 30 años

El acuerdo contempla un régimen especial para las futuras concesiones no convencionales vinculadas al proyecto exportador de GNL. Entre los principales incentivos figura un esquema de regalías sobre el metano con precios de referencia, además de estabilidad fiscal por un plazo de hasta 30 años posteriores a la puesta en marcha de cada etapa del emprendimiento, detalló el gobierno de Neuquén.

Según explicó el gobierno provincial, la estabilidad tributaria estará atada a la permanencia de Neuquén dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La intención es brindar previsibilidad a inversores y entidades financieras en un proyecto que requerirá desembolsos multimillonarios.

El convenio alcanza a áreas como Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, donde YPF proyecta nuevas concesiones de explotación no convencional para abastecer el complejo exportador de GNL. La Provincia consideró que estos desarrollos permitirán maximizar la renta hidrocarburífera y ampliar la actividad económica.

Además de la planta exportadora, la iniciativa prevé la construcción de infraestructura específica para el transporte de gas, incluyendo un gasoducto dedicado al abastecimiento del complejo. El desarrollo demandará una expansión de la capacidad productiva y logística asociada a Vaca Muerta.

El proyecto queda sujeto a la inversión definitiva

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que YPF deberá comunicar dentro de los próximos 24 meses la decisión final de inversión y la obtención del financiamiento internacional necesario para poner en marcha el proyecto.

Tanto la empresa como la Provincia remarcaron que el entendimiento busca responder a un escenario de fuerte competencia global entre países productores de GNL. El desafío será alcanzar costos que permitan colocar el gas argentino en los mercados internacionales en condiciones competitivas.

Para Neuquén, la iniciativa representa una apuesta de largo plazo vinculada al aprovechamiento de los recursos de Vaca Muerta y a la posibilidad de sumar nuevas exportaciones energéticas. La inversión comprometida de 175 millones de dólares aparece como uno de los primeros beneficios concretos del acuerdo firmado entre YPF y el gobierno provincial.