Entre lagos y araucarias: por qué Villa Pehuenia es uno de los grandes destinos del invierno

El lago Aluminé invita a disfrutar del invierno entre mates, tortas fritas y paisajes únicos. Foto Turismo Villa Pehuenia Moquehue.

El invierno empieza a sentirse mucho antes de llegar a la montaña. En la estación de servicio, las filas avanzan con calma mientras los viajeros cargan combustible, buscan un café para combatir el frío y consultan el estado de los caminos. En esta época, el viaje hacia Villa Pehuenia-Moquehue también se construye con las historias de quienes emprenden el regreso: consejos, postales recientes y una misma invitación a disfrutar del paisaje tanto como ellos.

Un grupo de amigos decide cambiar el recorrido previsto. Les recomiendan evitar el paso por Primeros Pinos, donde el hielo suele ser protagonista, y tomar el camino por Rahue. Son varios kilómetros más, pero también la alternativa más segura. Las cadenas esperan en el baúl por si hacen falta.

A medida que el viaje avanza, la estepa neuquina empieza a transformarse. El asfalto da paso a la tierra, aparecen las primeras montañas y los picos blancos comienzan a asomarse en el horizonte. Hay curvas, barro en algunos sectores donde la nieve se derrite con el sol del mediodía y un paisaje que obliga a bajar la velocidad para mirar.

El camino parece conducir hacia otro ritmo y la bienvenida llega entre pehuenes cargados de nieve. Las araucarias forman un túnel natural y, detrás de cada curva, aparecen cabañas de madera, pequeños comercios y chimeneas encendidas que se mezclan con el bosque. En las orillas del lago Aluminé, familias enteras improvisan una tarde de invierno con mate, tortas fritas y culipatines que encuentran cualquier pendiente para deslizarse.

Desde el muelle parten embarcaciones que recorren el lago cuando el clima lo permite. El agua conserva una transparencia sorprendente y deja ver los peces nadando bajo la superficie, mientras las montañas nevadas se reflejan como un espejo.

La mañana siguiente amanece con olor a pan casero y dulce regional. El destino ahora es el Parque de Nieve Batea Mahuida, uno de los pocos centros de nieve del país administrados por una comunidad mapuche.

En el ingreso, los vehículos vuelven a detenerse. Algunos colocan las cadenas con rapidez; otros aprenden sobre la marcha. Allí no importa si alguien nunca se subió a un par de esquíes. La montaña parece pensada para quienes llegan por primera vez. Los instructores acompañan cada paso con paciencia y el ambiente conserva una tranquilidad difícil de encontrar en otros centros de nieve.

Mientras algunos aprenden a deslizarse, otros eligen una experiencia completamente distinta. Hay quienes prefieren caminar con raquetas entre la nieve, o con chihuas, las tradicionales raquetas artesanales utilizadas por las comunidades mapuches. Otros suben en moto de nieve hasta las cercanías del volcán o simplemente despliegan una reposera para mirar cómo los más chicos juegan sin reloj entre las laderas blancas.

Desde lo más alto del cerro, la recompensa aparece en silencio. Los lagos Aluminé y Moquehue se unen en una misma postal, rodeados por bosques de araucarias que parecen no terminar nunca.

Pero el invierno en Villa Pehuenia-Moquehue no se explica solamente por la nieve. También invita a recorrer senderos entre pehuenes centenarios, descubrir miradores naturales, navegar cuando las condiciones lo permiten, observar aves o compartir una mesa donde el piñón, la trucha, el cordero patagónico, los ahumados y las cervezas artesanales cuentan parte de la identidad gastronómica de la región.

Un gran invierno

Mientras tanto, el destino atraviesa una buena temporada. La secretaria de Turismo de Villa Pehuenia-Moquehue, Eugenia Napolitano, cuanta que aunque en los últimos días llovió, “en las cumbres amanecimos con nieve fresca, que siempre es una muy buena noticia”, destacó.

El destino, la anteúltima semana de julio, durante las vacaciones de invierno registró el 89% de ocupación. Un número que la coloca a la cabeza de todos los destinos invernales de la provincia de Neuquén en esa semana. Más de 2.400 turistas la eligieron en esos días., impulsados por la coincidencia del receso escolar de Neuquén y Buenos Aires.

El ambiente familiar convierte a Batea Mahuida en un buen lugar para aprender a esquiar

En el acumulado de las semanas de vacaciones invernales, del 6 al 26 de julio, último dato medido, registró un crecimiento de 21 puntos en ocupación respecto al mismo período de 2025. Ahora, con el regreso a clases en gran parte del país, las reservas rondan el 65%, aunque desde Turismo destacan que una parte importante de los visitantes decide viajar a último momento. “El turista que viene de más lejos suele reservar con anticipación, pero hoy las decisiones se toman mucho más cerca de la fecha del viaje”, explicó.

Eugenia señaló que el gran atractivo del invierno sigue siendo el Parque de Nieve Batea Mahuida. “Siempre digo que es un parque de nieve más que un centro de esquí. Tiene un ambiente muy familiar y tranquilo; podés aprender, tomar clases o simplemente sentarte a disfrutar del paisaje con unos mates”, aseguró.

Como novedad de esta temporada, el parque incorporó un nuevo poma de arrastre en el sector de principiantes, una mejora que facilita el aprendizaje. “Ahora la energía se gasta aprendiendo y no caminando cuesta arriba. Además, los precios son amigables. El pase para todo el día cuesta $60.000 y, a partir del 18 de agosto, cuando comienza la temporada baja, ese valor disminuye. El pase de medio día hoy está en $48.000 y luego pasará a $42.000. En cuanto al alquiler de equipos, ronda entre los $30.000 y $35.000, dependiendo del prestador”, agregó.

Para quienes planifican viajar durante las próximas semanas, el destino ya prepara una nueva edición de la Fiesta Piren, organizada por la comunidad mapuche Puel en Batea Mahuida durante el próximo fin de semana largo.

“La Fiesta Piren celebra el profundo significado que tiene la nieve para la comunidad. No solo pone en valor las actividades recreativas que se desarrollan en el parque, sino también su importancia para la naturaleza y el equilibrio del ecosistema. Es una celebración de la nieve y de todo lo que representa para nuestro entorno”, explicó Napolitano e invitó a todos a vivir el invierno de su villa.

Porque al final, la mejor postal no siempre es la que queda guardada en el teléfono. A veces es esa imagen que aparece cuando el auto emprende el regreso: los lagos perdiéndose entre las montañas, las araucarias inmóviles bajo la nieve y la certeza de que hay destinos que no se visitan una sola vez. Villa Pehuenia-Moquehue tiene esa rara capacidad de invitar, incluso antes de partir, a pensar en el próximo regreso.

Paso a paso: cómo llegar en invierno

Quienes viajen desde Neuquén capital hacia Villa Pehuenia-Moquehue deben tomar una decisión clave al llegar a Zapala: elegir la ruta de ingreso según las condiciones del clima. Desde la Secretaría de Turismo del destino recomiendan consultar siempre el parte actualizado de la Dirección Provincial de Vialidad antes de continuar el viaje ( En www.dpvneuquen.gov.ar, o en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138).

deben tomar una decisión clave al llegar a Zapala: elegir la ruta de ingreso según las condiciones del clima. Desde la Secretaría de Turismo del destino recomiendan consultar siempre el parte actualizado de la Dirección Provincial de Vialidad antes de continuar el viaje ( La opción más corta es la Ruta Provincial 13, por Primeros Pinos, aunque durante el invierno puede permanecer cerrada por nieve, hielo, barro o fuertes vientos. En esos casos, la alternativa es ingresar por la Ruta Provincial 46, atravesando la Cuesta del Rahue hasta Aluminé y luego continuar por la Ruta Provincial 23. Si bien el recorrido es más largo, ofrece paisajes de gran belleza y actualmente presenta muy buenas condiciones de transitabilidad.

Si bien el recorrido es más largo, ofrece paisajes de gran belleza y actualmente presenta muy buenas condiciones de transitabilidad. Desde Turismo también aconsejan viajar siempre de día, llevar cadenas para el vehículo y, una vez definida la ruta, avisar al alojamiento que ya se está en camino . “Hay sectores donde no hay señal de telefonía celular, por eso es importante que quienes los esperan sepan por dónde ingresan y cuándo comenzaron el último tramo del viaje”, explicaron.

Además, los visitantes pueden realizar consultas previas a través del WhatsApp turístico 2942 47-2732, disponible todos los días de 9 a 20.



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