GNL en Río Negro: comienza la audiencia pública en Sierra Grande con 248 exposiciones previstas

La audiencia pública por el megaproyecto Argentina LNG comenzó este lunes 16 de noviembre en Sierra Grande, bajo un estricto operativo de control de ingreso y con presencia de funcionarios provinciales. El encuentro se desarrolla en el gimnasio Vuta Mahuida, donde se analizarán cuatro estudios de impacto ambiental vinculados con la infraestructura prevista para exportar gas de Vaca Muerta.

Desde las primeras horas se dispuso un dispositivo de seguridad y acreditación para ordenar el ingreso de los participantes. Entre las autoridades presentes se encuentran funcionarios del gabinete provincial. La apertura institucional de la audiencia está prevista a cargo de la secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini.

La convocatoria contempla 248 exposiciones: 230 inscripciones de particulares y 18 de especialistas y expertos. La cantidad de anotaciones no equivale necesariamente al número de participantes individuales, ya que algunas personas se inscribieron para intervenir en más de uno de los bloques previstos.

La secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini, participa de la apertura de la audiencia pública por el proyecto Argentina LNG en Sierra Grande. Foto: Marcelo Ochoa.

La discusión está organizada en torno a cuatro estudios de impacto ambiental correspondientes a los distintos componentes del emprendimiento: el gasoducto dedicado desde Neuquén, las unidades flotantes de licuefacción (FLNG), el poliducto y el complejo industrial.

La audiencia es coordinada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, organismo que interviene como autoridad de aplicación. También puede seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la dependencia provincial.

Se trata de una instancia de participación ciudadana dentro del procedimiento de evaluación ambiental. Allí, vecinos, organizaciones, especialistas y otros interesados pueden presentar opiniones, observaciones y planteos sobre los posibles impactos de las obras.

La audiencia no representa, por sí misma, una aprobación definitiva de los proyectos ni reemplaza las evaluaciones técnicas que debe realizar la autoridad ambiental provincial. Tampoco tiene carácter vinculante para las resoluciones definitivas que adopten las autoridades de Río Negro.

Argentina LNG: los cuatro estudios ambientales que se debatirán

La evaluación comprende cuatro componentes centrales de la infraestructura prevista para concretar la exportación de gas desde la Patagonia:

Gasoducto dedicado: contempla el transporte de gas desde Neuquén hasta la costa rionegrina.

contempla el transporte de gas desde Neuquén hasta la costa rionegrina. Unidades flotantes de licuefacción (FLNG): son las instalaciones marítimas donde el gas será procesado y convertido en GNL para su exportación.

son las instalaciones marítimas donde el gas será procesado y convertido en GNL para su exportación. Poliducto: permitirá transportar líquidos y condensados asociados a la producción de gas.

permitirá transportar líquidos y condensados asociados a la producción de gas. Complejo industrial: comprende las instalaciones terrestres destinadas a recibir y procesar esos productos.

La instancia pública permitirá incorporar las consideraciones de la ciudadanía y de los especialistas sobre los estudios ambientales antes de que avance el procedimiento administrativo.

Un megaproyecto de US$ 51.000 millones en Río Negro

Argentina LNG es una iniciativa impulsada por YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. El proyecto contempla una inversión estimada en 51.000 millones de dólares y busca posicionar a la Argentina como exportadora de gas natural licuado a los mercados internacionales.

El esquema incluye un gasoducto de aproximadamente 527 kilómetros, un poliducto y dos unidades flotantes de licuefacción que se instalarían frente al golfo San Matías.

El encuentro se desarrolla en el gimnasio Vuta Mahuida. Foto: Marcelo Ochoa.

Las proyecciones difundidas por YPF contemplan una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con posibilidad de ampliación a 18 millones. La compañía también estima exportaciones por unos 10.000 millones de dólares anuales a partir de 2031.

En paralelo, la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés), que inicialmente estaba prevista para el 26 de noviembre, fue reprogramada para el 29 de noviembre.