Vientos con ráfagas de hasta 78 km/h y fuertes lluvias en Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico para este lunes 16

Un sistema frontal modifica las condiciones meteorológicas en las provincias de Neuquén y Río Negro. Las marcas térmicas previstas para el inicio de la semana se ubican en torno a los 26°C y 29°C en el Alto Valle mientras el avance del frente genera ráfagas que superan los valores habituales y precipitaciones que continuarán de forma intermitente hasta el jueves en ambas provincias.

Mirá el detalle del pronóstico ciudad a ciudad.

Vientos de hasta 78 km/h y lluvias intermitentes en el Alto Valle: qué dice el pronóstico

Vientos: las estaciones de medición registran ráfagas máximas entre 60 y 78 km/h en la zona de General Roca.



las estaciones de medición registran ráfagas máximas entre en la zona de General Roca. Temperaturas y precipitaciones: en Neuquén capital, los vientos alcanzan entre 60 y 69 km/h, con una temperatura máxima de 26°C y chaparrones persistentes. Las precipitaciones se repetirán de forma intermitente hasta mediados de semana.

Cómo estará la cordillera de Neuquén y Río Negro este lunes 16 de noviembre

Precipitaciones: en Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, las lluvias presentan una probabilidad de entre 40% y 70% .



en Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, las lluvias presentan una probabilidad de entre . Vientos y temperaturas: las ráfagas en sectores de alta montaña rondan los 42 a 59 km/h, con temperaturas máximas que oscilan entre 14°C y 17°C. La inestabilidad se mantiene activa de forma prolongada.

Valle Medio y Costa Atlántica: el pronóstico para Río Negro