Vientos con ráfagas de hasta 78 km/h y fuertes lluvias en Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico para este lunes 16
El Servicio Meteorológico Nacional registra un sistema frontal en el norte patagónico. El fenómeno incluye ráfagas intensas, chaparrones y un descenso de temperatura que se extenderá de forma intermitente durante los próximos días.
Un sistema frontal modifica las condiciones meteorológicas en las provincias de Neuquén y Río Negro. Las marcas térmicas previstas para el inicio de la semana se ubican en torno a los 26°C y 29°C en el Alto Valle mientras el avance del frente genera ráfagas que superan los valores habituales y precipitaciones que continuarán de forma intermitente hasta el jueves en ambas provincias.
Mirá el detalle del pronóstico ciudad a ciudad.
Vientos de hasta 78 km/h y lluvias intermitentes en el Alto Valle: qué dice el pronóstico
- Vientos: las estaciones de medición registran ráfagas máximas entre 60 y 78 km/h en la zona de General Roca.
- Temperaturas y precipitaciones: en Neuquén capital, los vientos alcanzan entre 60 y 69 km/h, con una temperatura máxima de 26°C y chaparrones persistentes. Las precipitaciones se repetirán de forma intermitente hasta mediados de semana.
Cómo estará la cordillera de Neuquén y Río Negro este lunes 16 de noviembre
- Precipitaciones: en Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, las lluvias presentan una probabilidad de entre 40% y 70%.
- Vientos y temperaturas: las ráfagas en sectores de alta montaña rondan los 42 a 59 km/h, con temperaturas máximas que oscilan entre 14°C y 17°C. La inestabilidad se mantiene activa de forma prolongada.
Valle Medio y Costa Atlántica: el pronóstico para Río Negro
- Registros térmicos: el este rionegrino concentra temperaturas elevadas iniciales, con máximas de hasta 29°C en Viedma y Choele Choel.
- Evolución: el avance del frente provoca ráfagas de 60 a 78 km/h y chaparrones en el área del valle y la costa, con un descenso paulatino de los registros térmicos hacia los 18°C en las jornadas sucesivas.
Comentarios