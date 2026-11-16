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Vientos con ráfagas de hasta 78 km/h y fuertes lluvias en Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico para este lunes 16

El Servicio Meteorológico Nacional registra un sistema frontal en el norte patagónico. El fenómeno incluye ráfagas intensas, chaparrones y un descenso de temperatura que se extenderá de forma intermitente durante los próximos días.

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Redacción

Por Redacción

Un sistema frontal modifica las condiciones meteorológicas en las provincias de Neuquén y Río Negro. Las marcas térmicas previstas para el inicio de la semana se ubican en torno a los 26°C y 29°C en el Alto Valle mientras el avance del frente genera ráfagas que superan los valores habituales y precipitaciones que continuarán de forma intermitente hasta el jueves en ambas provincias.

Mirá el detalle del pronóstico ciudad a ciudad.

Vientos de hasta 78 km/h y lluvias intermitentes en el Alto Valle: qué dice el pronóstico

  • Vientos: las estaciones de medición registran ráfagas máximas entre 60 y 78 km/h en la zona de General Roca.
  • Temperaturas y precipitaciones: en Neuquén capital, los vientos alcanzan entre 60 y 69 km/h, con una temperatura máxima de 26°C y chaparrones persistentes. Las precipitaciones se repetirán de forma intermitente hasta mediados de semana.

Cómo estará la cordillera de Neuquén y Río Negro este lunes 16 de noviembre

  • Precipitaciones: en Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, las lluvias presentan una probabilidad de entre 40% y 70%.
  • Vientos y temperaturas: las ráfagas en sectores de alta montaña rondan los 42 a 59 km/h, con temperaturas máximas que oscilan entre 14°C y 17°C. La inestabilidad se mantiene activa de forma prolongada.

Valle Medio y Costa Atlántica: el pronóstico para Río Negro

  • Registros térmicos: el este rionegrino concentra temperaturas elevadas iniciales, con máximas de hasta 29°C en Viedma y Choele Choel.
  • Evolución: el avance del frente provoca ráfagas de 60 a 78 km/h y chaparrones en el área del valle y la costa, con un descenso paulatino de los registros térmicos hacia los 18°C en las jornadas sucesivas.


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Un sistema frontal modifica las condiciones meteorológicas en las provincias de Neuquén y Río Negro. Las marcas térmicas previstas para el inicio de la semana se ubican en torno a los 26°C y 29°C en el Alto Valle mientras el avance del frente genera ráfagas que superan los valores habituales y precipitaciones que continuarán de forma intermitente hasta el jueves en ambas provincias.

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