Javier Milei apuesta a las automotrices mientras el oficialismo busca los votos para suspender las PASO

El presidente Javier Milei pone en marcha su agenda este lunes, donde el acercamiento al sector empresario convive de cerca con las urgencias del ajedrez legislativo. Mientras la Casa Rosada busca blindar la confianza inversora, los engranajes del oficialismo se mueven a contrarreloj para destrabar el ajustado poroteo que permita suspender las PASO antes de fin de año.

Lejos de bajar la intensidad tras el fin de semana, el Ejecutivo concentra este lunes una batería de encuentros estratégicos con la cúpula automotriz y los principales referentes del Círculo Rojo, en la tensa antesala de un martes clave en el Congreso.

La agenda presidencial del día: minuto a minuto

Según la agenda de difundió Presidencia, la actividad oficial planificada para la jornada expone la fuerte apuesta del oficialismo por consolidar alianzas con el mercado inversor y los grandes generadores de empleo:

13:00 hs (Casa Rosada): el presidente Javier Milei encabeza una reunión con autoridades de Toyota , acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro de Economía, Luis Caputo . El encuentro busca repasar proyectos sectoriales y dar señales de previsibilidad macroeconómica.



el presidente Javier Milei encabeza una reunión con autoridades de , acompañado por la secretaria general de la Presidencia, , y el ministro de Economía, . El encuentro busca repasar proyectos sectoriales y dar señales de previsibilidad macroeconómica. 20:00 hs (Alvear Palace Hotel): el mandatario cerrará la jornada con su asistencia a la tradicional cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Compartirá la mesa principal con Karina Milei y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ante la plana mayor del empresariado nacional.

El telón de fondo: la resistencia del PRO y los números para las PASO

Mientras Milei consolida su vínculo con el sector corporativo, el verdadero dolor de cabeza transcurre en los despachos parlamentarios. El oficialismo corre contra el reloj para asegurar los apoyos necesarios en la Cámara Alta de cara al debate por la suspensión de las primarias.

La hoja de ruta oficial choca contra un frente interno complejo. Como publicó anteriormente este medio, tras el portazo del bloque del PRO —encabezado por Martín Goerling—, que advirtió que no convalidará modificaciones de última hora ni sistemas de colectoras, el Gobierno intenta ordenar la tropa y sumar voluntades para alcanzar la mayoría absoluta de 37 votos exigida por ley.

A esta ajustada aritmética legislativa se suma el persistente cortocircuito con sectores aliados y el rol de Patricia Bullrich, dejando al descubierto una estrategia que busca blindar la economía y el calendario electoral, pero que expone la fragilidad de sus alianzas en el recinto.