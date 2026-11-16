Semana clave para la reforma política y la eliminación de las PASO que pide el Gobierno

El Gobierno Nacional necesita avanzar con la reforma electoral antes de que termine la semana. Admiten que este martes, día en que se reúne la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado, será clave para la eliminación de las PASO, una estrategia que Karina Milei considera imprescindible para el intento de reelección de Javier Milei.



Como viene ocurriendo desde hace un par de meses cerca del jefe de Gabinete Diego Santilli aseguran tener los votos a pesar de que se dilató su tratamiento. La falta de garantías, el viaje de legisladores a las elecciones de Estados Unidos y la histórica visita del Papa León XIV dilataron los plazos parlamentarios.



Justamente en el marco del máximo evento político que se generó en torno a la figura del Santo Padre fue que La Libertad Avanza consiguió por primera vez asistencia perfecta de gobernadores en el Palacio Libertad el día de su arribo a la Argentina.



Del otro lado también juegan y Axel Kicillof invitó a la misa de despedida en Luján a dirigentes de distintos sectores peronistas -desde Sergio Massa a Máximo Kirchner-, a referentes de todo el país y a vicegobernadores, incluso provincialistas, radicales y de lo que fue Juntos por el Cambio. Junto a él y con su vice Verónica Magario como anfitriona estuvieron desde el rionegrino Pedro Pesatti a Gustavo Menna de Chubut; Alicia Aluano de Entre Ríos; Alberto Bernis de Jujuy; Carlos Silva Neder de Santiago del Estero y Miguel Acevedo de Tucumán. En uno y otro evento aseguran que la presencia papal no dejó margen más que para profundizar algunos vínculos pero no para avanzar en la rosca política.



Tanto para conseguir dictamen como luego en el recinto el factor Patricia Bullrich puede tener incidencia. Si bien cerca de la senadora juran estar a favor de la eliminación de las PASO se relajan en la búsqueda de voluntades que concentra el jefe de Gabinete. “El junta los votos” aseguran evidentemente desplazados o autoexcluidos de la labor. Tienen acciones de oro el PRO, que empezó a poner condiciones y espera que Mauricio Macri acuerde en Ciudad y que Cristian Ritondo y Diego Santilli lo hagan en Buenos Aires, y los gobernadores de la UCR que discuten en bloque.



Ahora el Gobierno, al que evidentemente no le sobra nada, espera la definición de Convicción Federal. El bloque tiene tres votos: el de la tucumana Sandra Mendoza que responde a Osvaldo Jaldo; el de la peronista no K Carolina Moisés que aunque es de Jujuy está alineada con el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Guillermo Andrada que responde 100% a Raúl Jalil. “Si están los votos son de radicales que responden al ala de la UCR del mendocino Alfredo Cornejo porque nosotros todavía no decidimos” confesó uno de los tres a diario Río Negro.



Para avanzar en la reforma, que incluye el financiamiento de los partidos políticos y entre otros temas la eliminación o suspensión de las PASO, La Libertad Avanza necesita una mayoría absoluta, es decir la mitad más uno del total del cuerpo (37) por tratarse de una ley electoral. LLA hoy tiene un bloque de 21 senadores; la UCR 10 y el PRO, 3, además del aporte de La Neuquinidad con Julieta Corroza. En este marco además del peso sobre los provincialismos Sáenz está representado por Flavia Royón; el gobernador de Misiones -Oscar Herrera Ahuad- tiene dos senadores que tomaron distancia de Casa Rosada; también son dos los senadores correntinos y los senadores santacruceños que no siempre votan según los deseos de sus gobernadores y que tienen sus propias apuestas electorales.



En el caso del radicalismo las negociaciones avanzan en bloque y también según las necesidades de cada provincia. Cornejo por ejemplo no tiene chances de reelección pero tampoco quiere que el mileísmo elija a Luis Petri como candidato a su sucesión; para Jujuy piden un escenario fácil a favor de la reelección de Carlos Sadir mientras que en Chaco Leandro Zdero ya pactó con LLA el año pasado. Juan Pablo Valdés está menos condicionado, fue electo en 2025 aún enfrentando a La Libertad Avanza. Aunque otras candidaturas en provincias donde el radicalismo es oposición también se ponen sobre la mesa, cerca de Santilli le quitan dramatismo. “Es una negociación política no de recursos” agregan además sobre el debate que en paralelo se da por el Presupuesto 2027 que también entró en tiempo de descuento.



El peronismo por su parte fijará posición este martes en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el fueguino Agustín Coto.



El chaqueño Jorge Capitanich de Unión por la Patria anticipó a Río Negro que insistirán en mantener las PASO como “garantía plena de la democratización de los partidos políticos que ejercen el monopolio de la representación política de acuerdo al artículo 38 de la Constitución Nacional”.



“Nos oponemos a la derogación y/o suspensión pues consideramos que es una herramienta indispensable para la democratización. Una alternativa al debate es transformar la obligatoriedad en optativa para los partidos, frentes o alianzas electorales que posean lista única” respondió a este diario.



Por otra parte defendió el financiamiento de los partidos “que es profundamente asimétrico imposibilitando el derecho al voto y de la representación política a múltiples ciudadanos que no pueden ejercer el derecho electoral por no contar con financiamiento que garantice igualdad de oportunidades” y consideró riesgosa la propuesta del oficialismo para aumentar el financiamiento del 2 al 35% del sector privado entre otras cuestiones por “los gastos ocultos de la SIDE” y porque “el financiamiento espúreo de la casta mileista de proveedores y contratistas del gobierno constituye el mayor descaro oficialista”. De todos modos consideró que en las negociaciones con otras fuerzas el proyecto original podría sufrir modificaciones.

Tiempo de descuento



Después de dos semanas sin juntar a la mesa política Karina Milei convocó a una reunión este martes. El encuentro se dará en Casa Rosada horas antes de que el Senado retome la discusión por la reforma electoral.



Agustín Coto convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para las 15, una comisión que integran pesos pesados del oficialismo y la oposición entre ellos Florencia López como vicepresidenta y ahora precandidata a gobernadora por La Rioja; el exgobernador de Mendoza Rodolfo Suárez; los peronistas Jorge Capitanich y Mariano Recalde; la neuquina Nadia Márquez (LLA); el cordobés Luis Juez; el correntino Carlos Espínola; el jefe de la bancada radical Eduardo Vischi y también Patricia Bullrich.