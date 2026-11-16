Neuquén en modo electoral: los partidos mueven sus fichas y se delinea el mapa de acuerdos para 2027

La difusión de la fecha para las elecciones en Neuquén puso en marcha a los partidos, que sumaron durante los últimos días los primeros anuncios formales de candidaturas y acuerdos camino al 14 de febrero de 2027, en especial para la disputa por las intendencias.

El cronograma que difundió la Justicia Electoral estableció como límite el 11 de diciembre para la presentación de las listas, un plazo más que acotado si se considera que el llamado recién se realizó la semana pasada.

Los comicios renovarán al gobernador, al vice, 35 diputados provinciales y los gobiernos municipales de 53 localidades, además de concejales y consejeros escolares.

El adelantamiento fue defendido por Rolando Figueroa, el actual mandatario provincial, quien consideró relevante para Neuquén que se vote de forma separada de la discusión nacional, a la que cuestionó por el imperio de la grieta. Una explicación parecida esbozó durante una entrevista el intendente capitalino, Mariano Gaido.

Comunidad y Primero Neuquén avanzan en el interior

Con la formalización de la convocatoria, uno de los primeros partidos en mover sus fichas fue Comunidad, el sello que preside la senadora Julieta Corroza y que en 2023 fue la piedra angular del frente Neuquinizate.

El espacio presentó el sábado sus candidatos a intendente en 40 localidades. En algunos casos se trata de jefes comunales que irán por un segundo mandato, en otros de aspirantes que tendrá su primera experiencia en las urnas.

“Tenemos equipo, tenemos proyecto y tenemos un rumbo claro: defender Neuquén por encima de todo, con el compromiso de seguir haciendo crecer cada una de nuestras localidades”, escribió la legisladora en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparecen los postulantes y el propio gobernador.

El lanzamiento alcanzó a 50 localidades, aunque dejó afuera varias importantes, empezando por la capital provincial, donde se descuenta que respaldará la lista que impulse el oficialismo municipal.

Lo mismo ocurrió con Plottier, Villa La Angostura y Cutral Co, cuyo intendente, Ramón Rioseco, sorprendió y, en un gesto que pareció de entendimiento, también decidió llamar a elecciones el 14 de febrero.

Primero Neuquén, el partido creado por Gaido, también avanzó con sus postulaciones esta semana. La fuerza ya había presentado candidaturas a intendente durante los últimos meses en Zapala, Chos Malal, Senillosa, San Patricio del Chañar y Las Lajas. Ahora hizo lo propio en Centenario y Aluminé, donde competirá con Jorge Alberti y Flavia Cuiñas.

El arco opositor y los demás partidos

La oposición, por su parte, afronta una preparación a otra velocidad. Entre los espacios con intenciones de competir sobresale La Libertad Avanza, cuya dirigencia pidió esperar unos días para hacer anuncios. Todavía no se informó de manera oficial si el espacio disputará la gobernación.

Su discurso parece más enfocado por ahora en las intendencias, en especial las que arrojaron buenos resultados en 2025. La senadora Nadia Márquez aparece como la figura de mayor peso, aunque también resaltan otros nombres como el de su compañero en la Cámara Alta, Pablo Cervi.

El Partido Justicialista, por su parte, podría traer novedades esta semana. La situación del espacio es particular, ya que como informó este medio, atraviesa una prolongada disputa interna protagonizada por el sector más cercano al Gobierno provincial y el que se referencia con el kirchnerismo, motorizado por el exsenador Oscar Parrilli.

Otro sector con aspiraciones es el de Cumplir, con la diputada provincial Brenda Buchiniz y el exfuncionario de Javier Milei, Francisco Sánchez, como principales voceros. No se descarta que allí también confluyan dirigentes de otras fuerzas, como el radicalismo.

También resta conocer qué hará Más por Neuquén, que tiene como presidente al secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, de presencia activa en redes y un antecedente cercano, en las elecciones de medio término del año pasado. El dirigente ya expresó en más de su ocasión que una de las metas principales es llegar a la Legislatura.

Entre las agrupaciones que se estrenarán con los votantes el próximo año se encuentra Fuerza Neuquina y Federal, identificada con el sector petrolero, que podría competir en las localidades del corredor Vaca Muerta, posiblemente en un esquema acordado con el actual oficialismo de La Neuquinidad.

Durante el fin de semana se agregó una novedad importante: la decisión del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de no participar de las elecciones ni tampoco de convocar a comicios internos para definir candidatos. La resolución fue aprobada por su convención que puso como justificación la falta de fondos, el contexto político y la meta de avanzar con una “reconstrucción” duradera para el histórico partido.

Cinco fechas clave antes de fin de año

El llamado de Figueroa alcanzó a la totalidad de los municipios de segunda y tercera categoría, además de las comisiones de fomento. Durante los días siguientes sumó la adhesión de la mayoría de los municipios de primera categoría, a excepción de aquellos que por carta orgánica deben convocar a elecciones en otra fecha.

Las localidades que ya firmaron sus propios decretos convocando a comicios el 14 de febrero son Cutral Co, San Martín de los Andes, Chos Malal, Junín de los Andes, Zapala y Senillosa. Centenario y San Patricio del Chañar también votarán ese día, ya que por normativas locales deben plegarse al calendario electoral provincial.

De acuerdo con cronograma oficial, este lunes 16 tendrá lugar la publicación web del padrón de electores. La versión definitiva, sin embargo, recién se dará a conocer en formato impreso y digital el 28 de diciembre.

Respecto a la conformación de las listas, habrá tiempo hasta el 4 de diciembre para presentar alianzas. Una semana después, el 11, vencerá el plazo para hacerlo con las candidaturas. El 16 de diciembre, en tanto, comenzará formalmente la campaña electoral.

La disputa capitalina

Además de la discusión provincial, buena parte de la atención se la llevará lo que ocurra en la ciudad de Neuquén, de particular relevancia por su peso poblacional y la proyección que arroja sobre la capital el incesante impulso de Vaca Muerta.

Si bien todavía no hay nombres confirmados, en sintonía con lo que sucede en la compulsa para gobernador y las bancas de la Legislatura, los dirigentes con intenciones de disputar la intendencia no son pocos.

El intendente Gaido ya adelantó que la persona que compita por la continuidad de su gestión será alguien del gabinete, con experiencia en la administración municipal.

María Pasqualini, su actual secretaria de Jefatura de Gabinete, sería una de las dirigentes con mayores posibilidades de encabezar la boleta oficialista, seguramente bajo el paraguas de Primero Neuquén.

La propuesta podría recibir el acompañamiento de otros sectores. Ese sería el caso de Fuerza Libertaria. Uno de los concejales del espacio, José Luis Artaza, le indicó a este medio días atrás que probablemente apoyarán la candidatura que defina el armado del actual jefe comunal.

En la oposición todavía no hay indicios claros de quiénes podrían ser los retadores, más allá de algunos pronunciamientos individuales como el que protagonizó el actual funcionario de la Provincia y exidigente del PRO, Leandro López.