«La violencia contra el pueblo es violencia contra la tierra»: el duro mensaje del papa León XIV en la Amazonía antes de su despedida de Perú

El papa León XIV reunió a cerca de 200.000 fieles entre la fortaleza incaica de Saqsaywaman, en Cusco, y la ciudad amazónica de Pucallpa durante su penúltima jornada en Perú, antes de emprender su regreso a Roma. Foto: AP

Tras una jornada agotadora que lo llevó desde los Andes hasta el corazón de la selva amazónica, el papa León XIV transita este lunes 16 de noviembre sus últimas horas en Sudamérica. Luego de pasar la noche en la Nunciatura Apostólica de Lima, donde salió al balcón para pedirle a los jóvenes que «no pierdan la esperanza», el líder católico pone fin a una histórica gira de once días que incluyó pasos por Uruguay, Argentina y Perú.

El tramo final de su estadía quedó marcado por el alto voltaje político y ambiental de sus discursos dominicales, en los que no esquivó los conflictos estructurales de la región andina y amazónica.

Denuncia por asesinatos, narcotráfico y «cultura del descarte»

El domingo de Robert Francis Prevost estuvo dividido en dos escenarios multitudinarios que reunieron a cerca de 200.000 fieles y dejaron definiciones contundentes en el tramo final de su gira sudamericana. La jornada combinó la religiosidad andina y amazónica con un fuerte mensaje de denuncia social y ambiental.

Por la tarde, en la ciudad selvática de Pucallpa, el Pontífice encendió las alarmas al reunirse con misioneros y representantes de pueblos originarios. Ante unos 100.000 asistentes, denunció sin rodeos los asesinatos de líderes indígenas, la contaminación ambiental, los abusos y el avance del narcotráfico, cerrando el tramo más crudo de su homilía con una sentencia directa: «La violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra».

Horas antes, la convocatoria había comenzado bajo la lluvia en Cusco, donde el Papa se congregó con otra multitud en la explanada de Saqsaywaman para pedir que se superen las «divisiones, heridas y desconfianza». Luego, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de Armas ante 60.000 devotos, entregó un sudario confeccionado en el Vaticano al Señor de los Temblores y defendió a los enfermos frente a la «cultura del descarte y la productividad material»

Hora por hora (en Argentina): la agenda final este lunes 16 de noviembre

Para el cierre de su visita de seis días en el país donde ejerció como obispo de Chiclayo, la Policía Nacional del Perú (PNP) montó un estricto blindaje de seguridad y evitó difundir los trayectos callejeros de la comitiva para impedir aglomeraciones en vías no habilitadas.

Todos los horarios del cronograma de despedida adaptados al huso horario de Argentina (dos horas más que en Perú):