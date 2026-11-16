Entre dos banderas y una pasión: la historia de Ray Prafil, la joven esgrimista de raíces mapuches

Ray Prafil estudia Antropología en Cleveland State University en Estados Unidos y triunfa en el esgrima, un deporte que practica desde que era muy pequeña. Al término de cada competencia, flamea orgullosa dos banderas: la argentina y la mapuche.

Esta joven de 22 años nació en Saavedra, provincia de Buenos Aires, pero su padre es oriundo de Ingeniero Jacobacci, localidad donde pasa cada uno de sus veranos. En 2023 se radicó en Ohio para cursar la carrera de Antropología, con orientación en Historia y Sociología. Hoy, transita el cuarto año de la carrera y espera graduarse el año próximo. En esa casa de estudios, obtuvo una beca deportiva para practicar esgrima, su gran pasión.

“Quería estudiar y hacer deporte a alto nivel y este sistema académico me lo permite. Quizás en Argentina es un poco más difícil. De hecho, la esgrima es un deporte de elite. Por eso, cuando se me dio esta oportunidad no lo dudé. De chica, siempre tuve la ilusión de recorrer otros lugares”, señaló. En la elección de la Antropología incidieron los estudios de su madre y su interés por la historia de la humanidad.

Ray Prafil comenzó a practicar esgrima a los 8 años. Foto: gentileza

Su primer acercamiento al esgrima fue en Ushuaia, donde vivió dos años. Apenas tenía 8 años y su madre trabajaba desde la mañana hasta la noche. “Me quedaba largas horas sola, por eso me propuso hacer alguna actividad extracurricular. Encontramos un polideportivo donde ofrecían esgrima. Yo buscaba un deporte diferente y muy pocos lo practicaban. Empecé y me encantó”, reconoció y aseguró que a los 12 empezó a practicarlo “a nivel más profesional”.

Ray Prafil comenzó a practicar esgrima a los 8 años. Foto: gentileza

Lo que empezó como un simple entrenamiento se fue volviendo más y más competitivo. Ray entendió que cada triunfo le permitía clasificar para el Sudamericano y los Panamericanos. “Al ganar se iban abriendo otras puertas, al entender eso me fascinó. Me gusta la alta competencia”, dijo. Así se fue sumando a varias competencias internacionales. Su última participación fue en la Copa del Mundo de Marruecos el año pasado.

“¿Qué me atrae de la esgrima? El combate, sin dudas, me gusta mucho la pelea. Esa adrenalina me fascina. Creo que si no hubiese sido el esgrima, hubiera elegido el boxeo”, reconoció. También admitió que se requiere mucho entrenamiento porque “se nota la diferencia cuando entrenás y cuando no entrenás. Es un deporte muy mental, en el que uno ya piensa en cómo afrontar el próximo punto en el combate. La paciencia es fundamental”.

Ray Prafil comenzó a practicar esgrima a los 8 años. Foto: gentileza

Este deporte tiene sus raíces más antiguas en los combates del Antiguo Egipto, donde se practicaban formas de lucha con protecciones y armas de punta. Hoy se practica con mayor intensidad en Europa, siendo Italia, Francia, Rusia y Hungría las potencias históricas y los países con más cantidad de practicantes y clubes.

Una pregunta recurrente que le hacen a Ray es: ¿por qué eligió la esgrima teniendo sangre mapuche? “Me preguntan eso como si tuviese relación y la verdad es que no. Me gusta este deporte individual en el que si gano o pierdo es mi propio mérito. En cada competencia sos vos contra otro. No es como los deportes de equipo que dependen de una cadena entre varios”, sostuvo.

Ray Prafil comenzó a practicar esgrima a los 8 años. Foto: gentileza

En cada una de sus competencias, Ray representa a la Argentina y también a sus raíces mapuche. “No soy la única. Está lleno de chicos que levantan sus banderas”, advirtió. Sin embargo, reconocer su identidad no le resultó tan sencillo. Siendo adolescente, era “reservada y callada porque, a esa edad, uno solo quiere encajar en los lugares. Mi identidad mapuche no la daba a conocer, la tenía guardada”.

¿En qué momento se generó el cambio? Cuando se estableció sola en Estados Unidos y vio cómo tantos estudiantes extranjeros y atletas mostraban con orgullo su identidad. “Esa diversidad cultural me dio fuerza. Reconocí que soy mapuche y supe que quería darlo a conocer. De hecho, en mis clases de antropología, estudiamos los pueblos originarios nativos americanos y cada vez que puedo, aprovecho a contar de dónde vengo”, señaló.

Ray Prafil comenzó a practicar esgrima a los 8 años. Foto: gentileza

En cada foto, exhibe sus dos banderas y la gente le consulta por la insignia mapuche. “Todo lo que se del pueblo mapuche lo aprendí de mi padre y mi abuela Marcelina. Iba a las peñas, a los camarucos, con ellos. Mi papá siempre estuvo orgulloso de la manera en que crecía, de los objetivos que me puse y siempre estuvo para apoyarme”, esbozó.

La primera vez que Ray flameó la bandera mapuche fue durante su primer año de la universidad, después de competir en los regionales de esgrima. “Desde entonces, llevo mis dos banderas. No me olvido de ninguna. Siempre me preguntan cuál es la otra bandera y yo les explico. Estados Unidos le da un reconocimiento especial a los nativos”, comentó.

Tras haber logrado el podio en los Sudamericanos, Ray sueña con clasificar para los Juegos Olímpicos. “Con la universidad se complica un poco más, pero tengo confianza. Se puede lograr”, concluyó.