Violencia escolar en Roca: activaron el protocolo por agresión en un colegio privado

Activaron el protocolo por un caso de violencia en una escuela privada de Roca. Foto: Archivo.

La denuncia de un caso de violencia entre dos niños de una escuela privada de Roca activó el protocolo previsto. «Ya está en marcha», confirmó la directora de Educación Privada de Río Negro, Paula Sarramone. En diálogo con Diario RÍO NEGRO contó cómo intervienen desde el Ministerio e indicó que, por la particularidad de lo ocurrido, no fue necesario suspender las clases.

«Estamos hablando de dos menores», remarcó. Por eso, para resguardar a los alumnos y sus familias no dio detalles del caso, pero aseguró que están interviniendo ante el hecho de conflicto escolar.

Fuentes extra oficiales informaron que uno de los niños atacó al otro con un tenedor en Escuela del Valle. Intervino un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales.

Violencia escolar en una escuela privada de Roca: cómo es el dispositivo

«Se hace una intervención inmediata», comentó Sarramone. Señaló que primero se llama a los padres y luego se realizan las reuniones que sean necesarias para mediar en el conflicto.

Sostuvo que «se elaboran estrategias a mediano y a largo plazo» y que se adapta el dispositivo según las necesidades del caso. En esta ocasión en particular no se suspendieron las clases, aunque es una alternativa que puede utilizarse si la gravedad del suceso lo amerita.

Para la funcionaria el escenario de creciente conflictividad social que atraviesa la Argentina no influyó directamente en este hecho. «No tiene que ver necesariamente con este contexto», afirmó y resaltó: «El protocolo está porque los conflictos sociales existen desde que existen las relaciones sociales».

La directora de Educación Privada de Río Negro explicó que cada vez que se produce un hecho de violencia escolar «se aborda, se planifica» y se interviene las veces que sea necesario. Subrayó que la prioridad es contener a los niños y las familias y buscar acuerdos que puedan mitigar la situación.

Extraoficialmente, la familia de uno de los niños reprochó la inacción del establecimiento. Desde el Ministerio de Río Negro recalcaron que el dispositivo se activó inmediatamente.