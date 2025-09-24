Comenzó el Congreso Extraordinario de Unter: definirán acciones tras la falta de oferta salarial

Con la presencia de representantes de las 18 seccionales se inició esta mañana el CCCLXXXVI Congreso Extraordinario de Unter que se reúne en la sede del club Social y Deportivo Huergo.

Se espera un encuentro álgido por la indefinida situación salarial luego de varios encuentros paritarios sin avances y, además, porque se realiza en el marco de la etapa final del proceso electoral interno del gremio docente.

Tras la falta de propuesta oficial en la reunión de la pasada semana Gustavo Cifuentes, secretario Adjunto de Unter, señaló que «la tomamos como una irresponsabilidad del gobierno. Nos pone no solo en alerta, sino al inicio de un posible conflicto que intentamos evitar apostando al diálogo».

El dirigente remarcó que no perciben voluntad política por parte del Ejecutivo para avanzar en una oferta que contemple las demandas del sector docente.

Por otra parte, a mediados de este mes se realizó la presentación del Documento Orgánico Marco de la Educación Inicial, con vigencia desde 2026, durante una reunión con autoridades del Ministerio de Educación pero los representantes de las seccionales Allen, Cipolletti, Valle Medo, Río Colorado, Cinco Saltos, Bariloche y Regina no asistieron y eso recalentó el clima interno.