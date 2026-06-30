González Abdala busca «puntos de acuerdos» con otros sectores por la Carta Orgánica de Bariloche

La legisladora Marcela González Abdala, que a principios de junio dejó el bloque Juntos Somos Río Negro con fuertes críticas a la conducción partidaria, impulsa una serie de debates con ejes temáticos para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche, sin definiciones electoralistas todavía.

González Abdala focaliza su atención en la ciudad a donde aspira a potenciar su capital político de cara al futuro, con fuertes críticas al gobierno actual de Walter Cortés, y con la convocatoria a las elecciones para actualizar la Carta Orgánica encontró en los concejales Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) y Laura Totonelli (JSRN) puntos en común por lo cual decidieron avanzar en un debate abierto de temáticas y políticas de Estado.

“No es un acuerdo electoral, la idea es que seamos muchos dirigentes escuchando a la ciudadanía que es lo más importante”, dijo la legisladora barilochense a Diario RÍO NEGRO, quien al mismo tiempo defendió la idea de hacer un “proyecto de abajo hacia arriba”.

La diputada -que aún no definió su integración a otro bloque legislativo- señaló que la convocatoria a otros dirigentes de distintas fuerzas es amplia y se espera que se suman otros referentes a futuro en este esquema de discusión por la Carta Orgánica.

“Tenemos temas estructurales no resueltos por falta de consensos y acuerdos políticos” señaló la legisladora que remarcó que se deben generar “políticas de estado” que trasciendan los gobiernos y los signos políticos, por eso alentó a ampliar la convocatoria a otros dirigentes.

Tres encuentros, tres expertos en cada uno

La propuesta es hacer tres encuentros con tres expertos en cada uno y concluir a mediados de agosto, para luego dar paso a la cuestión electoral debido a que los plazos para la presentación de listas vencería a comienzos de septiembre, según estimaciones extraoficiales.

El debate que impulsa González Abdala, junto a Blanco Villalba y Totonelli -que integra el bloque JSRN y llegó de la mano de la exgobernadora Arabela Carreras- se denomina “El pulso del futuro: conversaciones para una ciudad posible, sostenible y regenerativa”.

El primer encuentro se realizará el jueves por la tarde con la ponencia “Naturaleza como infraestructura” y estará a cargo de Rodrigo Rodríguez Tornquist, co-fundador de la empresa Nature Studio Global y Secretario Ejecutivo del Observatorio de Capital Natural y Finanzas para la Naturaleza para América Latina (OCN-LAC); la segunda ponencia sobre “Urbanismo Regenerativo”, a cargo de Máximo Peralta, arquitecto y urbanista especializado en ciudades, hábitat, paisaje urbano y planificación territorial; y la tercera acerca de “Movilidad y Paisaje”, a cargo de Gabriela Lucchini, arquitecta, especialista en desarrollo urbano, magister en Economía Urbana.

González Abdala señaló a este diario que de manera previa realizó encuentros con expertos en distintas temáticas que abarca la Carta Orgánica Municipal y junto a su equipo trabajan en tres grandes ejes: Desarrollo regenerativo, movilidad y turismo sustentable; Ciudadania y derechos digitales; y una arista más vinculada a la política y la cuestión institucional donde se pone en discusión herramientas como el balotaje, la ficha limpia, los organismos de control, etc.