Dos legisladores de Juntos Somos Río Negro anunciaron su salida del partido, con críticas «al rumbo equivocado»

El bloque del oficialismo se integró con 19 legisladores y se reduce a 17 miembros. Foto: Marcelo Ochoa.

Los legisladores barilochenses Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti anunciaron este sábado que dejan el partido Juntos Somos Río Negro porque “ya no es lo que fundamos”.

Esta determinación de los parlamentarios se cumple cuando en Cipolletti se formaliza el recambio de autoridades partidarias, con un acto de cierre, encabezado por el nuevo presidente Rodrigo Buteler y el gobernador Alberto Weretilneck.

En un comunicado conjunto, los legisladores remarcan que “duele tanto el rumbo equivocado, como la falta de espacios donde discutirlo”.

Remarcan que “el debate interno dejó de existir. Dos o tres personas toman decisiones por una decena de intendentes, concejales y legisladores, sin construcción de consenso, sin razones válidas, sin escuchar a nadie. Las mesas donde se decide el rumbo del partido y del gobierno son cada vez más chicas. El resto nos enteramos por los diarios».

La bancada de JSRN -que preside Facundo López- se integra con 19 legisladores y se reduce a 17, con las bajas de Abdala y Sanguinetti.

Simultáneamente, González Abdala difundió un video por las redes donde agrega motivos a su renuncia. «Juntos abandonó Bariloche», agregó mientras cuestionó medidas del gobierno del intendente Walter Cortés, «avalado» por el oficialismo provincial.

Comunicado

El documento conjunto se titula «Nos vamos de Juntos» y, en principio, reconoce la decisión de irse del partido Juntos Somos Río Negro es “el resultado de un proceso largo, doloroso y profundamente reflexivo”, asumido con “absoluta seriedad y nos sentimos con la obligación de explicarla”.

Afirman que los “valores” del partido -como “la mejora real de la salud, la seguridad, la jerarquización del Estado y sus trabajadores, el desarrollo provincial y la diversificación de la matriz productiva”- fueron reemplazados por “el cálculo electoral más cortoplacista”.

“Por conveniencia se cambia el discurso, se resignan banderas, logros y gestión del día a día”, afirman.

Los legisladores barilochenses Abdala y Sanguinetti anunciaron juntos su decisión de irse de JSRN. Foto: Gentileza.

También explican que Juntos dejó de interpretar a “una ciudadanía cambiante, activa y demandante”, planteando que “Educación requiere de nuevos y urgentes paradigmas que fortalezcan las capacidades y expectativas”, la “inseguridad reinante se debe contrarrestar con medidas concretas, transversales y eficientes”, la “salud se deteriora día a día sin terminar de encontrar soluciones concretas que comiencen a dar resultados”.

Agregan que «en materia de políticas de Turismo los cambios no terminan de consolidarse por falta de liderazgo y conducción política, con organigramas y funcionarios intermitentes y discontinuados; hoy la temporada baja nos golpea a todos».

Cierra que la “respuesta del Gobierno ante todo eso no es hacerse cargo: es negarlo” y recuerdan que cuando existió “acompañamiento masivo de los rionegrinos fue” porque Juntos era “genuinamente provincialistas, desarrollistas, con una presencia del Estado que no ponía excusas”.