Guillermo Francos, entre la continuidad y el recambio: su futuro con Javier Milei genera dudas

El triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) le dio tiempo a Javier Milei para que pueda aplazar los cambios en el Gabinete. Desde el Gobierno adelantaron que el mandatario se tomará tiempo hasta el 10 de diciembre para la reestructuración de su equipo, pero mientras tanto está circulando la posibilidad de que una de las modificaciones incluya al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El futuro de Francos con Javier Milei

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es una de los funcionarios más fieles de Javier Milei y el mandatario siempre que puede, se encarga de manifestarlo.

Después de la elección, se supo que Francos continuaría en su cargo hasta el 10 de diciembre e incluso, el próximo jueves, escoltará a Javier Milei en la primera gran reunión que tendrá con un grupo de gobernadores aliados que visitarán la Casa Rosada para trazar nuevos acuerdos. Sin embargo, el pasado lunes el libertario brindó una entrevista que dejó algunas dudas sobre el futuro del ministro coordinador.

«Guillermo Francos tiene un rol muy destacado, dentro del Gobierno. Veremos, a la luz del nuevo Gabinete, cómo van a quedar las cosas», deslizó Javier Milei. Esta frase dejó abierta la posibilidad de variables para el cargo.

La posibilidad de que Francos se aparte de su cargo, también puso en duda la permanencia del ministro del Interior, Lisandro Catalán, ya que estiman que si el jefe de Gabinete da un paso al costado, este va a ser lo propio.

Mientras el rumor de este cambio cobra fuerza, también comenzaron a circular dos nombres que podrían suceder a Francos, si es que el presidente realmente toma la determinación.

Lo único cierto hasta el momento es que los resultados del domingo alteraron los planes del Gobierno y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como la ganadora de la elección, se espera que su lugar sea ocupado por alguien de su máxima confianza. Uno de los candidatos es el vocero presidencial, Manuel Adorni, recientemente electo legislador.

Previo a la elección, el asesor presidencial, Santiago Caputo, era uno de los más mencionados para desembarcar en el cargo. Sin embargo por ahora crece más la posibilidad de de que el consultor termine ocupando el despacho de Catalán, aunque desde su entorno desmienten la posibilidad.

«Las cosas tenían una lógica y con el resultado de la elección está todo sometido a un reseteo”, señalaron fuentes oficiales.

Con información de Noticias Argentinas