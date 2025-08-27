Guillermo Francos y el informe de su gestión frente a Diputados: 1337 preguntas que van desde fentanilo contaminado hasta el caso $LIBRA

La Cámara de Diputados elevó 1337 preguntas que deberán ser respondidas este mediodía por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuyos temas principales son los fallecimientos por ingerir fentanilo contaminado y la cripto estafa de $Libra.

Según el informe número 144, que contiene las respuestas a las inquietudes de cada bloque, los legisladores elevaron las solicitudes que no incluyen la viralización de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo en los que admite supuestos pedidos de coimas, debido a que se filtraron después del plazo final para la entrega.

Sin embargo, desde la Jefatura de Gabinete revelaron que esperan la inclusión del tema, por lo que el funcionario está preparado para responder las inquietudes de los bloques opositores.

Diputados realizó 1337 preguntas a Guillermo Francos: cuántas hizo cada bloque

La Jefatura de Gabinete recibió un total de 2.957 consultas por escrito que, luego de un proceso de análisis y unificación, quedaron consolidadas en 1.337 preguntas realizadas por 101 diputados.

«Con 787 preguntas enviadas, Unión por la Patria fue el bloque que más consultas realizó al jefe de Gabinete, seguido por los legisladores de la Unión Cívica Radical, quienes remitieron 95 preguntas. A los representantes de ambas fuerzas políticas los siguieron los diputados de Democracia para Siempre, con 88 consultas, y Encuentro Federal, con 82. Los diputados que más preguntas remitieron fueron Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43)», reveló Ámbito.

Respecto a las áreas temáticas de cada pregunta, las consultas fueron enviadas a los ministerios correspondientes, que elaboraron las respuestas.

La lista de demandas la encabeza la cartera de Economía con 477 consultas, seguida por el Ministerio de Capital Humano (177) y la Jefatura de Gabinete de Ministros (149). Completan la lista el área de Salud (111), Seguridad (76), Justicia (66), Defensa (50), Presidencia de la Nación (49) Relaciones Exteriores (39), Desregulación (35), Banco Central de la República Argentina (30) y la Procuración del Tesoro (9).