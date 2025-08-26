Presuntas coimas en Discapacidad: Javier Milei evalúa una reestructuración y mayor control de Salud

Las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad generaron un cimbronazo en el Gobierno de Javier Milei, pese a que el mandatario evitara referirse al tema directamente en sus últimas apariciones públicas. Sin embargo, fuentes cercanas a la Casa Rosada aseguran que evalúan quitarle la autarquía y que sea el propio ministro de Salud, Mario Lugones, quien controle las licitaciones.

Medios de Buenos Aires como Infobae y La Nación informaron que la versión comenzó a circular con fuerza en las últimas horas. Si los cambios administrativos en ANDIS se concretan, dejará de ser un organismo descentralizado y pasará a depender directamente del Ministerio de Salud.

Ello implicaría más poder para Lugones, un hombre de la confianza del asesor presidencial, Santiago Caputo. Quedaría con control directo sobre Discapacidad, un área que maneja un gran volumen de compras estatales a laboratorios.

Cambios en ANDIS por presuntas coimas: ¿afectan a los principales involucrados?

Pese a los cambio previstos, fuentes relacionadas señalan que no afectaría directamente al circuito de presuntas irregularidades que investiga la Justicia.

En los audios difundidos los principales involucrados fueron el exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, (a quien se le atribuye la voz) y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en connivencia con la droguería Suizo Argentina.

La quita de autarquía se sumaría a las medidas ya iniciadas, que incluyen una auditoría integral y un sumario interno dentro del organismo.

El encargado de supervisar estos procesos es Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la ANDIS. Vilches, quien es considerado cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, tendrá la tarea de investigar los casi 20 meses de gestión de Spagnuolo, el extitular del organismo.

Si la auditoría revela irregularidades, el Gobierno podría presentar una denuncia penal contra Spagnuolo. Sin embargo, en los audios que desataron el escándalo, la voz atribuida al exfuncionario asegura que las presuntas irregularidades ocurrían sin su consentimiento y que él mismo había alertado al presidente Javier Milei al respecto.

Fuentes del Poder Ejecutivo han desmentido categóricamente que Milei haya recibido alguna advertencia de este tipo por parte de Spagnuolo. De hecho, desde la Casa Rosada no descartan iniciar acciones legales por calumnias y difamación contra el exfuncionario si se confirma la veracidad de los audios.

La relación entre Spagnuolo y el Gobierno parece rota, ya que ahora lo califican de «mitómano», a pesar de haber sido el abogado de Milei en varias causas.

Javier Milei compartió el comunicado de la droguería Suizo Argentina

En medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad, la empresa Suido Argentina compartió un comunicado oficial para desmentir las acusaciones y asegurar que desde «hace más de 100 años» desarrollan «sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto Código de Ética».

Sin embargo este posteo de la empresa tomó mayor repercusión cuando el presidente argentino lo reposteó en su historia de Instagram para brindar, de alguna manera, su respaldo a lo expresado.

Cabe resaltar que hasta el momento el presidente no había brindado declaraciones sobre la situación y solo sus funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete Guillermo Francos, fueron quienes aseguraron que el caso estaba siendo investigado arduamente.