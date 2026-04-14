La inflación en marzo 2026 fue del 3,4%, según el Indec: cuáles fueron los sectores con más incrementos

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó este martes 14 de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo 2026. Según el organismo, la inflación fue del 3,4% y acumuló 32,6% en los últimos doce meses.

La inflación rompió por primera vez en el año el techo del 3%, luego de haber dado 2,9% tanto en enero como en febrero. El acumulado del año se situó en 9,4%.

Asimismo, los datos del IPC vienen con 10 meses consecutivos de subas, desde que en mayo de 2025 dio 1,5%. Desde entonces, fue en alza: junio (1,6%), julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%), noviembre (2,5%), diciembre (2,8%). En enero y febrero de este año, el índice fue de 2,9% en ambos casos.

Inflación de marzo: los rubros más afectados según el INDEC

A nivel de rubros, Educación encabezó los aumentos con un salto del 12,1%, impulsado por el inicio del ciclo lectivo. Le siguieron Transporte con 4,1%, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con 3,7%, y Restaurantes y hoteles junto con Recreación y cultura, ambos con subas del 3,4%, en línea con el promedio general.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento del 3,4% y fueron la división de mayor incidencia en varias regiones, especialmente por las subas en carnes y derivados. También se destacaron aumentos en Prendas de vestir y calzado (3,1%) y Comunicación (2,9%), mientras que Salud avanzó un 2,6%.

Por el contrario, las menores variaciones del mes se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%), Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Los datos arrojados por el INDEC.

Inflación: Caputo anticipó que a partir de abril empezará a bajar

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado este lunes que la inflación iba a dar por encima del 3%. Lejos de mostrar preocupación por el dato de marzo, ratificó el rumbo trazado por la administración de Javier Milei y aseguró de cara al futuro que «a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento».

El ministro destacó que existe una brecha enorme entre el pesimismo que a veces se percibe en la opinión pública y la confianza interna del Gobierno: “El contraste que yo siento y que sentimos en el equipo económico y el Presidente versus lo que se lee, está en los máximos porque se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”.

Mientras tanto, a principios de abril, el presidente Milei destacó el desplome de los precios mayoristas, señalando que “ya está por debajo del 1 % mensual. Es decir, pasó a viajar al 13 o 12 % anual”.

Sin embargo, reconoció que el IPC minorista ofrece una mayor resistencia debido a la actualización de los costos de servicios.

Al respecto, admitió que “la inflación al consumidor tiene más retrasos, ya que sufre ajustes de tarifas y demás, con lo cual es mucho más difícil perforar esa línea”.

A futuro, Milei advirtió que el camino de normalización de precios aún enfrenta obstáculos al indicar que “todavía quedan correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”.